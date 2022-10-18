Хуснуллин пообещал херсонцам сертификаты для покупки жилья в России

Механизм жилищных сертификатов в России уже отработан, правительство готовит законопроект, указал вице-премьер. Херсонские власти предложили жителям уехать, чтобы избежать жертв во время «зачистки территории» или обстрелов

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Правительство России планирует предоставить жилищные сертификаты вывезенным из Херсонской области, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, в правительстве подготовили специальную программу для переселенцев, основным механизмом которой являются жилищные сертификаты. Вице-премьер пояснил, что в России этот механизм отработан, в ближайшее время кабмин подготовит законопроект.

Сертификат можно использовать для покупки дома или квартиры в любом регионе России». «Мы обеспечим бесплатную доставку [жителей] в пункты временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру», — добавил Хуснуллин.

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — именное свидетельство, удостоверяющее право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры для определенных категорий льготников. Конкретной суммы, на которую выдается сертификат, нет, размер выплаты зависит от условий конкретной программы и рассчитывается от норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по России.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором попросил руководство России помочь с выездом жителей области в другие регионы России, чтобы обезопасить себя от возможных ракетных ударов. Он отметил, что после присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Глава региона позднее добавил, что выезд из области является добровольным решением, строгой рекомендации нет. Его заместитель Кирилл Стремоусов в то же время заявил, что власти призывают жителей Херсонской области покинуть регион «на время зачистки территории», чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

В то же время Хуснуллин заявил, что российские власти готовы полностью содействовать размещению жителей региона в других субъектах России.



