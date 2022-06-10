Владелец назвал точное время открытия бывших ресторанов «Макдоналдс»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
В Латвии с июля повысят цены на газ для населения почти на 90% Политика, 11:01
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 10:56
Что сделать для безопасности данных клиентов на сайте своими силами Pro, 10:56
Блинкен осудил смертный приговор иностранцам, воевавшим за ВСУ Политика, 10:55
Семин назвал слабыми результаты «Спартака» при Ваноли Спорт, 10:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:40
Рынок стекла в России 2022: перспективы развития и сдерживающие факторы Партнерский материал, 10:40
От Митволя до Сердюкова: кто из российских чиновников был под следствием Политика, 10:38 
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 10:33
Пять ошибок, которые провалят ваши дополнительные продажи Pro, 10:31
Мазепин оценил неудачные выступления Мика Шумахера в сезоне «Формулы-1» Спорт, 10:31
Как правильно утилизировать мусор на даче Недвижимость, 10:30
Зампред правительства России рассказал о будущем отечественной IT-отрасли Пресс-центр, 10:28
Трутнев объяснил запрет для Японии на рыболовство у Курильских островов Политика, 10:27
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Владелец назвал точное время открытия бывших ресторанов «Макдоналдс»

Ресторан около станции столичного метро «Пушкинская» откроется в 12:00 мск 12 июня, еще 14 точек в Москве и области начнут принимать посетителей на час раньше. Ранее компания назвала точные адреса этих ресторанов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бывший ресторан сети «Макдоналдс» около станции метро «Пушкинская» в Москве откроется 12 июня в 12:00, остальные 14 точек — раньше, примерно в 11:00, сообщили РБК в пресс-службе сети.

Рестораны должны открыться под новым брендом и названием в День России. Ранее в компании называли их точные адреса в Москве и Московской области:

  • ул. Большая Бронная, 29;
  • ул. Арбат, 52, стр. 1;
  • ул. Красная Пресня, 31;
  • Ленинградское ш., 63, корп. 1;
  • ул. Большая Дорогомиловская, 8а;
  • ул. Большая Ордынка, 21, стр. 2;
  • Каширское ш., 61/15;
  • ул. Покрышкина, 2;
  • ул. Бутырская, 77, стр. 2;
  • пр-т Маршала Жукова, 31, корп. 2;
  • Коломенский пр-д, 7б;
  • ул. Люблинская, 165, корп. 1а;
  • Можайское ш., 133 (Одинцово);
  • Ленинградское ш., вл. 30а (Химки);
  • Носовихинское ш., 12 (Реутов).

«Макдоналдс» приостановил работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, после начала военной операции России на Украине и ввода санкций странами Запада. 16 мая компания объявила о решении продать бизнес и уйти с российского рынка из-за гуманитарного кризиса на фоне конфликта на Украине и роста неопределенности в бизнес-среде.

Новый владелец «Макдоналдс» выбрал логотип
Бизнес
Фото:пресс-служба ООО «Система ПБО»


Рестораны выкупил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал сеть по франшизе в Сибири. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку и разрешила «Макдоналдсу» выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.

После этого Говор сказал, что все российские рестораны откроют в течение двух месяцев. Компания сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО» и зарегистрировала восемь возможных вариантов нового бренда, в том числе «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место». Кроме того, она подала заявки в Роспатент на регистрацию новых логотипов — в красном, оранжевом и зеленом цветах.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на компанию сообщила, что новый владелец сети ресторанов выбрал для нее логотип, и опубликовала скриншот. На новом фирменном знаке изображены две палочки картофеля фри и круг, символизирующий бургер, на зеленом фоне. Кроме того, название после обновления сменило приложение «Макдоналдса» в AppStore и Play Market — оно стало называться «Мой бургер». Название для самой сети еще не выбрали.

Читайте на РБК Pro
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Анна Захарова
Макдоналдс Открытие время
Материалы по теме
Приложение «Макдоналдса» сменило название на «Мой бургер»
Бизнес
Новый владелец «Макдоналдс» выбрал логотип
Бизнес
Новый владелец заявил о планах открыть рестораны «Макдоналдс» за 2 месяца
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter