Владелец назвал точное время открытия бывших ресторанов «Макдоналдс»

Ресторан около станции столичного метро «Пушкинская» откроется в 12:00 мск 12 июня, еще 14 точек в Москве и области начнут принимать посетителей на час раньше. Ранее компания назвала точные адреса этих ресторанов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бывший ресторан сети «Макдоналдс» около станции метро «Пушкинская» в Москве откроется 12 июня в 12:00, остальные 14 точек — раньше, примерно в 11:00, сообщили РБК в пресс-службе сети.

Рестораны должны открыться под новым брендом и названием в День России. Ранее в компании называли их точные адреса в Москве и Московской области:

ул. Большая Бронная, 29;

ул. Арбат, 52, стр. 1;

ул. Красная Пресня, 31;

Ленинградское ш., 63, корп. 1;

ул. Большая Дорогомиловская, 8а;

ул. Большая Ордынка, 21, стр. 2;

Каширское ш., 61/15;

ул. Покрышкина, 2;

ул. Бутырская, 77, стр. 2;

пр-т Маршала Жукова, 31, корп. 2;

Коломенский пр-д, 7б;

ул. Люблинская, 165, корп. 1а;

Можайское ш., 133 (Одинцово);

Ленинградское ш., вл. 30а (Химки);

Носовихинское ш., 12 (Реутов).

«Макдоналдс» приостановил работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, после начала военной операции России на Украине и ввода санкций странами Запада. 16 мая компания объявила о решении продать бизнес и уйти с российского рынка из-за гуманитарного кризиса на фоне конфликта на Украине и роста неопределенности в бизнес-среде.

Рестораны выкупил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал сеть по франшизе в Сибири. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку и разрешила «Макдоналдсу» выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.

После этого Говор сказал, что все российские рестораны откроют в течение двух месяцев. Компания сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО» и зарегистрировала восемь возможных вариантов нового бренда, в том числе «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место». Кроме того, она подала заявки в Роспатент на регистрацию новых логотипов — в красном, оранжевом и зеленом цветах.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на компанию сообщила, что новый владелец сети ресторанов выбрал для нее логотип, и опубликовала скриншот. На новом фирменном знаке изображены две палочки картофеля фри и круг, символизирующий бургер, на зеленом фоне. Кроме того, название после обновления сменило приложение «Макдоналдса» в AppStore и Play Market — оно стало называться «Мой бургер». Название для самой сети еще не выбрали.