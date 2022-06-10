Приложение «Макдоналдса» сменило название на «Мой бургер»

Приложение «Макдоналдса» после обновления сменило название на «Мой бургер», однако в пресс-службе сети ресторанов РБК пояснили, что это временное решение, чтобы «убрать бренд»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Приложение «Макдоналдса» в AppStore и Play Market обновилось и стало называться «Мой бургер», убедился корреспондент РБК.

Это временное название для пользователей, поскольку новый владелец был обязан убрать бренд, сообщили РБК в пресс-службе сети. Его сменят, когда для ресторанов в России выберут новое название.

В приложении также отображаются бонусы, накопленные пользователями за время работы сети. В пресс-службе «Макдоналдса» пояснили, что все бонусы сохранились и ими будет можно воспользоваться после возобновления работы ресторанов.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приостановила работу 850 точек в России 8 марта, а 16 мая объявила о продаже бизнеса. Ее купил бизнесмен Александр Говор, который развивал франшизу в Сибири. ФАС одобрила сделку. Как сообщили в федеральной службе, американская корпорация получит право в течение 15 лет выкупить российский бизнес обратно на рыночных условиях.

Новый владелец говорил, что компания планирует открыть все закрытые рестораны в течение двух месяцев. Новое юрлицо сети ресторанов быстрого питания получило название «Система ПБО». Компания также зарегистрировала несколько возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Первые 15 ресторанов откроются 12 июня в Москве и Подмосковье. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, открытие 14 из них запланировано на 11:00, а еще одного, у станции метро «Пушкинская» в Москве, — на 12:00.

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Накануне стало известно, что компания, которая стала владельцем российских ресторанов «Макдоналдс», выбрала логотип в зелено-красно-оранжевых цветах. В итоге «Система ПБО» остановилась на варианте, где изображены «главные символы ресторана» — две палочки картофеля фри и бургер в виде круга. «Зеленый фон логотипа символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли наши гости», — добавили РБК в пресс-службе.