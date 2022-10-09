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Дополнительные паромы в Крыму запустят 10 октября

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Паромы «Ейск» и «Мрия» через Керченский пролив планируют запустить 10 октября, заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что для запуска «Мрии», предназначенной для перевозок большегрузов, необходимо больше времени, поэтому это судно, скорее всего, сможет начать работу только к концу дня 10 октября. Тем не менее, заверил он, 250 фур, ожидающих своей очереди на паром в Керченском порту, перевезут в течение двух дней.

С начала работы Керченской переправы суда перевезли уже 668 человек и 69 машин, в порт для погрузки прибыл паром для большегрузов «Лаврентий», сообщает Минтранс России. Больше всего пассажиров доставил корабль «Диана Тривия» — 508 человек. Еще одно пассажирское судно, «Клемез», перевезло 36 человек. Паром «Керченский-2», начавший курсировать ночью, перевез 124 пассажира и 69 машин, указали в ведомстве.

«В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив», — говорится в сообщении ведомства.

Паромную переправу открыли после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета.

Было приостановлено движение машин и поездов, к вечеру железнодорожное сообщение полностью восстановили. Для автомобилей работала одна полоса в реверсивном режиме, 9 октября для них открыли вторую — на дорогу нанесли временную разметку, были восстановлены ограждения.

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Пока по мосту разрешили ездить только легковушкам, грузовики и автобусы перевозят паромы. 69 машин уже доставил паром «Керченский-2». Для автобусов и большегрузов запустили паром «Лаврентий», 10 октября начнут работу суда «Мрия» и «Ейск». В очереди на погрузку стоят около 250 фур, говорил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Теги
паром Керченская переправа Минтранс
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На Крымскому мосту запустили движение автомобилей по двум полосам
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Паром для большегрузов начнет работу в Керченском проливе с 9 октября
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В очереди на паром в Крыму скопилось около 250 фур
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