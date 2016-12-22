Появилось видео нападения футболистов на водителя телеведущей в Москве

На записи продолжительностью около четырех минут видно, как группа людей избивает другого человека — предположительно, водителя ведущей «Первого канала». Ранее сообщалось, что среди нападавших были футболисты Кокорин и Мамаев

Видео: 112 / Telegram

Telegram-канал «112» опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлено нападение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

На первой видеозаписи продолжительностью около четырех минут видно, как несколько мужчин спорят с третьим, затем последнему наносят удар по лицу. Получивший по лицу отходит, но другие мужчины его преследуют и наносят еще несколько ударов. Дерущихся разводят другие люди, но они продолжают наносить удары по мужчине. В конце записи видно, что нападавшие повалили мужчину и наносят удары ногами.

Утром во вторник стало известно, что Кокорин и Мамаев накануне напали на водителя Ушаковой. По данным СМИ, его зовут Виталий Соловчук; человек с таким именем был госпитализирован в Боткинскую больницу 8 октября, подтвердили РБК в медучреждении.

До этого сообщалось о другом нападении с участием двух футболистов — они затеяли драку в кафе в центре Москвы. В ней пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и глава научного центра НАМИ Сергей Гайсин. Хронологически это нападение произошло уже после драки с водителем Ушаковой.