«Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке с чиновниками в Москве

«Зенит» официально признал участие Александра Кокорина в драке в Москве и осудил его поведение. Пострадавшие в конфликте чиновники Минпромторга были госпитализированы, полиция возбудила уголовное дело

Александр Кокорин (Фото: Вячеслав Евдоким / ТАСС)

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» подтвердила участие футболиста Александра Кокорина в драке в Москве, в которой пострадали двое чиновников Минпромторга. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — говорится в заявлении «Зенита».

В комментарии для РБК пресс-служба клуба также прокомментировала драку с участием Кокорина. По словам представителя клуба, нападающего по итогам расследования может ждать наказание. «Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент — вопиющий», — заявили в пресс-службе.

В драке также участвовал футболист Павел Мамаев, представляющий футбольный клуб «Краснодар». В пресс-службе ФК «Краснодар» РБК ранее сказали, что пока не комментируют информацию о конфликте.

Драка с участием двух футболистов и чиновников Минпромторга произошла 8 октября в центре Москвы. По данным источника «Интерфакса», между спортсменами и госслужащими возник словесный конфликт, в ходе которого футболисты словесно оскорбили одного из госслужащих и ударили его по лицу. Один из сотрудников министерства после конфликта был госпитализирован.

В пресс-службе Минпромторга РБК сообщили, что чиновнику была оказана медицинская помощь. «Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», — сказала РБК пресс-секретарь министерства Залина Корнилова. По ее словам, пострадавшими в инциденте сотрудниками ведомства были директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Уголовное дело по факту случившегося возбудила полиция. Расследование было начато по признакам преступления по статье «Побои». Драку прокомментировал и министр спорта Павел Колобков, отметивший, что в случившемся «не может быть смягчающих обстоятельств». «Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — добавил министр.