Ефремова привезли на допрос в полицию

Ефремов должен был сам явиться на допрос к следователю к 11:00 мск. Но в итоге за ним домой приехали полицейские и около 16:20 мск увезли его в УВД

Полиция доставила Михаила Ефремова в УВД по Центральному округу Москвы, сообщает телеканал 360. По данным Telegram-канала Baza, отпущенный после ДТП с его участием под подписку о невыезде Ефремов должен был явиться на допрос к следователю к 11:00 мск, однако не пришел.

Днем полиция приехала на квартиру к Ефремову. Источники Baza не исключали, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте актера.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший умер.