Авария с участием Ефремова , 09 июн, 14:07
0
Скорая помощь и полиция приехали к дому Ефремова
Актер Михаил Ефремову, который стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, вызвали «скорую помощь». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. РЕН ТВ и «РИА Новости» также сообщают, что дом актера оцепила полиция.
О том, что Ефрему вызвали скорую, пишут также Telegram-каналы Baza и Mash. Госпитализация актеру не потребовалась, утоняют они. По данным РЕН ТВ, госпитализировать Ефремова на скорой помощи отказалась его супруга, которая решила, что помощь ему оказали сотрудники частной больницы.
Материал дополняется