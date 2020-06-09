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Скорая помощь и полиция приехали к дому Ефремова

Актер Михаил Ефремову, который стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, вызвали «скорую помощь». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. РЕН ТВ и «РИА Новости» также сообщают, что дом актера оцепила полиция.

О том, что Ефрему вызвали скорую, пишут также Telegram-каналы Baza и Mash. Госпитализация актеру не потребовалась, утоняют они. По данным РЕН ТВ, госпитализировать Ефремова на скорой помощи отказалась его супруга, которая решила, что помощь ему оказали сотрудники частной больницы.

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Теги: Москва, ДТП, Михаил Ефремов, актер, «скорая помощь»
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