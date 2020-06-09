Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

По словам Виктора Шендеровича, семью погибшего должны поддержать друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным

Фото: Артем Пучков / РИА Новости

Друзья и знакомые Михаила Ефремова должны оказать помощь семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал актер. Об этом заявил журналист, писатель и телеведущий Виктор Шендерович.

«Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», — написал Шендерович на своей странице в сети Facebook, попросив помощи в поиске банковских реквизитов счета, на который можно было бы перевести деньги.

С таким же предложением выступил и журналист Максим Кононенко.

«От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче. Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье», — написал журналист на своей странице в сети Twitter.