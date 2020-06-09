Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 14:14
Адвокат Ефремова заявил о готовности актера сотрудничать со следствием Общество, 14:19 В Генпрокуратуре назначили нового начальника антикоррупционного отдела Общество, 14:14 РФС утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка России Спорт, 14:10 Скорая помощь и полиция приехали к дому Ефремова Общество, 14:07 Мировой экономике предрекли рекордное падение. Почему биткоин не спасет Крипто, 14:00 Мода на экологию: главное в fashion-ретейле Pro, 13:57 Почему мозг не способен объективно воспринимать мир. Исследование Стиль, 13:56 Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии Политика, 13:52 Мишустин уволил куратора трудового законодательства в Министерстве труда Общество, 13:51 Акции конкурента Tesla подскочили на 104%. Он убыточен и не имеет продаж Quote, 13:50 VoIP-телефония: как звонить на другой континент без роуминга и интернета Индустрия 4.0, 13:30  Зеленский заявил об идее переболеть коронавирусом ради спокойствия людей Политика, 13:26 Уровень активности на улицах Москвы вернулся к показателям конца марта Общество, 13:24 РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России Спорт, 13:23
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

По словам Виктора Шендеровича, семью погибшего должны поддержать друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным
Фото: Артем Пучков / РИА Новости
Фото: Артем Пучков / РИА Новости

Друзья и знакомые Михаила Ефремова должны оказать помощь семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал актер. Об этом заявил журналист, писатель и телеведущий Виктор Шендерович.

«Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», — написал Шендерович на своей странице в сети Facebook, попросив помощи в поиске банковских реквизитов счета, на который можно было бы перевести деньги.

С таким же предложением выступил и журналист Максим Кононенко.

«От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче. Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье», — написал журналист на своей странице в сети Twitter.

Ранее желание помочь пострадавшему в ДТП Захарову (на тот момент он еще не умер в больнице) выразила дочь Ефремова Анна-Мария. «Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь», — обратилась Анна-Мария к подписчикам своего аккаунта в Instagram.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что номер карты сына погибшего водителя скоро будет опубликован.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший в аварии умер.

После смерти пострадавшего заведенное против Ефремова дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Результаты экспертизы Ефремова показали опьянение сильной степени
Общество
Михаил Ефремов

На время следствия Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Представитель Продюсерского центра Владимира Смолкина — организатора новой программы проекта «Гражданин поэт» с участием Михаила Ефремова — заявил РБК, что говорить о спектаклях пока рано.

«Мы следим за развитием ситуации с Михаилом Ефремовым», уточнил представитель центра. На вопрос о том, готова ли компания и дальше сотрудничать с актером, он не ответил.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Ефремов, ДТП
Материалы по теме
Кремль назвал чудовищным ДТП с участием артиста Ефремова
Политика
Результаты экспертизы Ефремова показали опьянение сильной степени
Общество
Адвокат сообщил о признании Ефремовым вины в ДТП в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter