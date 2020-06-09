Адвокат Ефремова заявил о готовности актера сотрудничать со следствием

По словам адвоката, обвинение Ефремову пока не предъявлено, он по-прежнему считается подозреваемым

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием по делу о гибели водителя автомобиля, с которым 8 июня столкнулся вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee актера, сообщил РБК его адвокат Виталий Чернышов.

«Безусловно, Ефремов понял, что произошло, он ознакомился с документами процессуальными, в том числе с постановлением о возбуждении дела, он понимает, что произошло, и очень переживает о случившемся», — сказал юрист.

По слова Чернышова, обвинение Ефремову пока не предъявлено, в ходе допроса в качестве подозреваемого он не отказывался от показаний, говорил о том, что готов сотрудничать со следствием, а с результатами освидетельствования актера следствие защиту еще не ознакомило.

«Сейчас мы ожидаем проведения следственных действий с участием Ефремова. <...> Либо он приедет, либо его доставят», — сказал юрист.