Адвокат Ефремова заявил о готовности актера сотрудничать со следствием
Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием по делу о гибели водителя автомобиля, с которым 8 июня столкнулся вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee актера, сообщил РБК его адвокат Виталий Чернышов.
«Безусловно, Ефремов понял, что произошло, он ознакомился с документами процессуальными, в том числе с постановлением о возбуждении дела, он понимает, что произошло, и очень переживает о случившемся», — сказал юрист.
По слова Чернышова, обвинение Ефремову пока не предъявлено, в ходе допроса в качестве подозреваемого он не отказывался от показаний, говорил о том, что готов сотрудничать со следствием, а с результатами освидетельствования актера следствие защиту еще не ознакомило.
«Сейчас мы ожидаем проведения следственных действий с участием Ефремова. <...> Либо он приедет, либо его доставят», — сказал юрист.