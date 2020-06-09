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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил о готовности актера сотрудничать со следствием

По словам адвоката, обвинение Ефремову пока не предъявлено, он по-прежнему считается подозреваемым
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием по делу о гибели водителя автомобиля, с которым 8 июня столкнулся вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee актера, сообщил РБК его адвокат Виталий Чернышов.

«Безусловно, Ефремов понял, что произошло, он ознакомился с документами процессуальными, в том числе с постановлением о возбуждении дела, он понимает, что произошло, и очень переживает о случившемся», — сказал юрист.

По слова Чернышова, обвинение Ефремову пока не предъявлено, в ходе допроса в качестве подозреваемого он не отказывался от показаний, говорил о том, что готов сотрудничать со следствием, а с результатами освидетельствования актера следствие защиту еще не ознакомило.

«Сейчас мы ожидаем проведения следственных действий с участием Ефремова. <...> Либо он приедет, либо его доставят», — сказал юрист.

По данным СМИ, Ефремов находится у себя дома, к нему вызвали скорую помощь.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший в аварии умер.

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Фото: Артем Пучков / РИА Новости


После смерти пострадавшего заведенное по факту ДТП дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Авторы: Артем Афонский, Евгений Калюков
Теги: Михаил Ефремов
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