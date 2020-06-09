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Появилось фото автомобиля Ефремова после ДТП

Фото: Источник в ГУ МВД России по г. Москве
Фото: Источник в ГУ МВД России по г. Москве

Автомобиль актера Михаила Ефремова, на котором он попал в ДТП, находится за забором УВД по ЦАО Москвы. Об этом РБК сообщил источник в столичном ГУ МВД, он также предоставил фотографию машины.

Автомобиль изъяли как вещественное доказательство в рамках уголовного дела, добавил источник.

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Фото: Роман Канащук / ТАСС

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Ефремов не пострадал, однако водитель фургона был госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром пострадавший умер.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Против актера завели дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), однако позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкую часть статьи — п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Теги: Михаил Ефремов, автомобиль, фото
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