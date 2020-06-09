Появилось фото автомобиля Ефремова после ДТП
Автомобиль актера Михаила Ефремова, на котором он попал в ДТП, находится за забором УВД по ЦАО Москвы. Об этом РБК сообщил источник в столичном ГУ МВД, он также предоставил фотографию машины.
Автомобиль изъяли как вещественное доказательство в рамках уголовного дела, добавил источник.
Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Ефремов не пострадал, однако водитель фургона был госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром пострадавший умер.