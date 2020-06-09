Появилось фото автомобиля Ефремова после ДТП

Против актера завели дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), однако позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкую часть статьи — п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ефремова отпустили под подписку о невыезде.