Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова

Еще один рэпер — Оксимирон заявил, что Голунова «жизненно необходимо освободить не только для него самого, его близких и его коллег, но и для всего общества и всей страны». «Если храбрость и дальше будет караться, а подлость поощряться, то будущего нет ни у кого из нас вне зависимости от взглядов и убеждений», — отметил музыкант.

Ранее к кампании в поддержку Голунова также присоединились лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. «Свободу Ивану Голунову!» — заявил он в видеообращении, пожелав корреспонденту «Медузы» «леса, синего неба и речки в рассветах».

Позором задержание Голунова назвал лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. «Я хочу гордиться Россией. А то, что происходит сейчас, — это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России», — сказал он.

Накануне Никулинский районный суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест. Журналиста задержали 6 июня. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в попытке продажи наркотиков. Впоследствии в столичном главке МВД заявили, что у журналиста при себе, а также дома при обыске были найдены запрещенные вещества.

Голунов вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили. Он связывает свое преследование с расследованием связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг.

Кампанию в его поддержку после того, как стало известно, что Голунов находится в СИЗО, начали коллеги корреспондента. Свою позицию по этому поводу высказали редакции РБК, «Медиазоны», «Ведомостей» и других российских средств массовой информации.

7 июня у здания главного управления МВД по столице состоялась серия одиночных пикетов, в которой приняли участие журналисты. Освободить Голунова тогда, в частности, потребовали Павел Каныгин, Илья Азар (МОХ), Андрей Борзенко, Александр Поливанов («Такие дела»), Виктория Ивлева, Ильдар Сандреев, Григорий Туманов («Батенька, да вы трансформер») и писатель Виктор Шендерович. На следующий день пикеты продолжились у здания Никулинского суда.

В защиту Голунова высказались и представители госСМИ. Главный редактор телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что «нужно предъявлять обществу доказательства, если таковые имеются».

Помимо журналистов, в поддержку спецкорра «Медузы» также выступали, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, представитель ОБСЕ по вопросам прессы Арлем Дезир и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ направила обращение в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой провести проверку после задержания журналиста.

После решения суда, отправившего Голунова под домашний арест, редакция «Медузы» опубликовала заявление главного редактора Ивана Колпакова. «Спасибо всем за поддержку. Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло — невероятно. И, безусловно, победа», — говорилось в его заявлении. Также Колпаков особо отметил, что редакция по-прежнему уверена: задержание корреспондента связано с его журналистской работой.