На пикете в поддержку Голунова начались задержания журналистов

У здания столичного управления МВД состоялась серия одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого накануне задержала полиция. Его подозревают покушении на сбыт наркотиков.
На одиночные пикеты, чтобы поддержать Голунова, вышли, в том числе, журналисты Павел Каныгин («Новая газета»), Илья Азар («МОХ»), Андрей Борзенко, Александр Поливанов «Такие дела»), Виктория Ивлева, Ильдар Сандреев, Григорий Туманов («Батенька, да вы трансформер») и писатель Виктор Шендерович. Спустя несколько минут после начала акции стало известно о том, что всех их задержала полиция. Об этом без указания источников информации сообщает «Медуза». Момент задержания также попал на кадры, снятые у здания главка полиции в Москве корреспондентом телеканала РБК.
О том, что у московского главка МВД задержали Азара, Борзенко, Поливанова и Каныгина на своей странице в Facebook также сообщил журналист «Медузы» Илья Жегулев. В беседе с РБК он подтвердил, что перед зданием МВД на Петровке, 38 начали задерживать пикетчиков из числа приехавших поддержать Голунова журналистов. О задержании на пикете у Петровки в Facebook также пишет Шендерович.
РБК направил запрос в пресс-службу главного управления МВД по столице.