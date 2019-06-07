На пикете в поддержку Голунова начались задержания журналистов

Журналист Игорь Садреев, который был также задержан сотрудниками полиции, пояснил РБК, что задержанных везут в ОВД по Тверскому району. «Мне удалось постоять с плакатом около 10 минут. Тут три автозака. Я видел Азара, его оттаскивали [в автозак]. Меня задержали с формулировкой «проверить документы, пробить по базам». Мне предложили показать паспорт, взяли его и сказали, что нужно проверить. В автозак я шел сам», — сказал он.

Корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин в разговоре с РБК сообщил о том, что с ним сейчас в автозаке Игорь Садреев и Вика Микиша. «Нас привезли в ОВД по Тверскому района, пока не выпускают, сидим на жаре», — сказал он, отметив, что причины задержания полицейские «объяснили иезуитски»: «Сначала сказали, что проверят рюкзаки и документы, потому, что мы выглядим подозрительно, затем сказали, что проверят нас по базе, затем повезли в ОВД».

Пикетчики, по словам собеседника РБК, стояли мы на довольно большом расстоянии друг от друга. «Полицейские подходили сразу при попытках развернуть плакат», — заявил Каныгин.

«Мне вообще никак не объяснили [задержание], коллегам сказали, что нарушено правило 50 м, которое должно быть между участниками одиночных пикетов», — сказал РБК Илья Азар. »[Задержаны] Григорий Туманов, Виктор Шендерович, Виктория Ивлева, Александр Поливанов, Андрей Борзенко. Мы идем в сопровождении полицейских в ОВД по Тверскому району», — уточнил он.

Основатель издательского дома «Мамихлапинатана» и издания «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков подтвердил РБК, что главного редактора «Батеньки» Григория Туманова задержали за участие в пикете в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Мы держим ситуацию на контроле, разбираемся», — добавил Мостовщиков.

Материал дополняется