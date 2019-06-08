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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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У суда задержали проводившего пикет в поддержку Голунова журналиста

В Москве у здания Никулинского суда, где 8 июня будет избрана мера пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, задержали сотрудника издания «Такие дела» Сергея Карпова. Об этом передает корреспондент РБК.

Карпов проводил у здания суда одиночный пикет в поддержку Голунова.

Сам Карпов на своей странице в Facebook опубликовал фото из отдела полиции и призвал приходить к Никулинскому суду.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

7 июня, когда стало известно о задержании журналиста «Медузы», одиночные пикеты в поддержку Голунова начались у здания столичного управления МВД на Петровке, 38. Полиция задержала несколько человек и составила на них административные протоколы. По данным «Медузы», пикеты у здания главка продолжались всю ночь.

Теги: журналист, пикет, задержание
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