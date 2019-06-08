У суда задержали проводившего пикет в поддержку Голунова журналиста

В Москве у здания Никулинского суда, где 8 июня будет избрана мера пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, задержали сотрудника издания «Такие дела» Сергея Карпова. Об этом передает корреспондент РБК.

Карпов проводил у здания суда одиночный пикет в поддержку Голунова.

Сам Карпов на своей странице в Facebook опубликовал фото из отдела полиции и призвал приходить к Никулинскому суду.

7 июня, когда стало известно о задержании журналиста «Медузы», одиночные пикеты в поддержку Голунова начались у здания столичного управления МВД на Петровке, 38. Полиция задержала несколько человек и составила на них административные протоколы. По данным «Медузы», пикеты у здания главка продолжались всю ночь.