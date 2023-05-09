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Мурашко рассказал о состоянии Прилепина

Мурашко: с Прилепиным все нормально, он получает всю необходимую помощь
Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин
Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин (Фото: ТАСС)

Писатель Захар Прилепин получает всю медицинскую помощь, с ним все нормально, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Утром 6 мая автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Писатель получил ранения и перенес операцию. Бывший вместе с ним ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин погиб. В первой публикации после произошедшего Прилепин уточнял, что сам был за рулем, а Шубин — на пассажирском сиденье. Из двух мин, заложенных в машине, взорвалась только одна.

Подозреваемого в подрыве задержали: это 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков. Он заявил, что работал по заданию украинских спецслужб. Пермякову предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Суд в Нижегородской области отправил его под арест.

Теги
Михаил Мурашко Захар Прилепин покушение подрыв
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