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Потоп в Орске ,  
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Мэр Орска отверг версию о прорыве дамбы из-за грызунов

Мэр Орска о версии прорыва дамбы из-за грызунов: дамба не выдержала потока воды
Сюжет
Потоп в Орске
Дамбу в Орске прорвало 5 апреля из-за прихода воды реки Урал, 9 апреля мэр заявил, что пик половодья пройден. Он назвал его рекордным и отметил, что дамба разрушилась из-за нагрузки, а не грызунов, как считает строитель сооружения
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Прорыв дамбы в Орске не был вызван грызунами, причина этого — сильный паводок, заявил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия-24» в ответ на вопрос о том, почему дамба не выдержала поток воды.

«Причина очевидна — это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году <...> И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел, побил все рекорды», — сказал он.

По его словам, дамба была рассчитана на уровень воды в 7 м, в городе же он превысил 9 м 75 см, и сооружение не выдержало нагрузки.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Накануне, 8 апреля, директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы наряду с человеческим фактором. «Посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — сказал Комаров.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе взамен разрушенной дамбы построят новую.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, в итоге были затоплены несколько районов. На данный момент это почти 7 тыс. домов, в том числе многоквартирных, сказал мэр, люди были эвакуированы. По словам Козупицы, пик паводка в городе пройден, вода начинает убывать.

Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Прокуратура Оренбургской области сообщила, что органы Ростехнадзора выявляли нарушения при содержании дамбы и ее прорыв ведомство связывало именно с ненадлежащим содержанием. Следственный комитет 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 293 УК и ч. 1 ст. 216 УК).

Паводок затронул не только Орск — подтопление грозит Оренбургу, всего в области по данным на 8 апреля были затоплены более 10 тыс. домов. Также половодье угрожает населенным пунктам в Курганской и Тюменской областях, кроме того, произошло затопление территорий в некоторых регионах Казахстана.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
город Орск паводок Оренбургская область Василий Козупица
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