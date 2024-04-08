 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

Директор строившей дамбу в Орске компании обвинил в прорыве грызунов

Директор строившей дамбу в Орске компании «Спецстрой» обвинил в прорыве грызунов
Сюжет
Потоп в Орске
Грызуны могли дамбу «проточить», и «этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», считает Сергей Комаров. Насыпную дамбу на реке Урал прорвало вечером 5 апреля, в регионе началось наводнение

Директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, обвинил в ее прорыве грызунов. Об этом он сказал в эфире «Первого канала». 

Он назвал две возможные причины прорыва — человеческий фактор и грызуны.

«Но посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — считает Комаров.

Оренбургский губернатор назвал число получивших выплаты пострадавших
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Насыпную дамбу в Орске на реке Урал прорвало вечером 5 апреля, она продолжает разрушаться. Утром 8 апреля власти Оренбургской области сообщили о затоплении более 10 тыс. домов в регионе, людей эвакуируют.

С 4 апреля из-за паводка в области действует режим ЧС, 7 апреля, после прорыва дамбы, ему придали федеральное значение.

СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК). В прокуратуре сообщили, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, требования к ее содержанию неоднократно нарушались, а меры приведения в надлежащее техническое состояние принимались несвоевременно.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

Вечером 8 апреля жители города собрались на Комсомольской площади, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Путину о недовольстве действиями властей во время потопа. Они потребовали также отставки мэра Василия Козупицы. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой от протестующих. Отвечая на вопрос о том, кто виноват в наводнении, Паслер заявил: «Виноваты все. Кроме людей пострадавших. Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения». Он обратил внимание на природные факторы: промерзшую на 1,5 м землю, сход снега и др.

Директор строившей дамбу в Орске компании обвинил в прорыве грызунов
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
город Орск дамба прорыв наводнение
Материалы по теме
Паслер пообещал жителям Орска построить новую дамбу
Общество
В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции из-за паводка
Общество
В Орске для борьбы с потопом раскопали дамбу на реке Орь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Уровень воды в реке Урал за два часа снизился на 9 см Общество, 00:26
Армения отказалась от участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ Политика, 00:18
Глава МИД Армении нашел «теоретический курьез» в позиции ОДКБ Политика, 00:02
Жителей Кургана призвали запастись на месяц водой из-за угрозы паводка Политика, 00:02
Гостиницу «Мир» у Белого дома снесут и предложат застроить офисами Бизнес, 00:01
«Спартак» и Лещук выбили «Динамо» из чемпионской гонки. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:01
Участники военной операции получат приоритет при регистрации на авиарейсы Общество, 00:01
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Эксперты НКР допустили новый рекорд по прибыли банков Финансы, 00:01
В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта Политика, 08 апр, 23:53
«Взяли попугая, деньги и убежали»: репортаж РБК из затопленного Орска Общество, 08 апр, 23:51
Директор строившей дамбу в Орске компании обвинил в прорыве грызунов Общество, 08 апр, 23:36
На западе Казахстана началась эвакуация из-за подъема воды в Урале Общество, 08 апр, 23:13
Певца Евгения Кунгурова нашли мертвым в Москве Общество, 08 апр, 23:02
Росгвардия в Орске начала брать оружие у жителей на хранение Общество, 08 апр, 22:50