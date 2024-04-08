Директор строившей дамбу в Орске компании обвинил в прорыве грызунов

Грызуны могли дамбу «проточить», и «этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», считает Сергей Комаров. Насыпную дамбу на реке Урал прорвало вечером 5 апреля, в регионе началось наводнение

Директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, обвинил в ее прорыве грызунов. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

Он назвал две возможные причины прорыва — человеческий фактор и грызуны.

«Но посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — считает Комаров.

Насыпную дамбу в Орске на реке Урал прорвало вечером 5 апреля, она продолжает разрушаться. Утром 8 апреля власти Оренбургской области сообщили о затоплении более 10 тыс. домов в регионе, людей эвакуируют.

С 4 апреля из-за паводка в области действует режим ЧС, 7 апреля, после прорыва дамбы, ему придали федеральное значение.

СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК). В прокуратуре сообщили, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, требования к ее содержанию неоднократно нарушались, а меры приведения в надлежащее техническое состояние принимались несвоевременно.

Вечером 8 апреля жители города собрались на Комсомольской площади, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Путину о недовольстве действиями властей во время потопа. Они потребовали также отставки мэра Василия Козупицы. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой от протестующих. Отвечая на вопрос о том, кто виноват в наводнении, Паслер заявил: «Виноваты все. Кроме людей пострадавших. Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения». Он обратил внимание на природные факторы: промерзшую на 1,5 м землю, сход снега и др.