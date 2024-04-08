Власти сообщили о более 10 тыс. затопленных домов в Оренбургской области

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

В Оренбургской области к утру 8 апреля остаются подтопленными более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков, сообщила пресс-служба правительства региона.

Аналогичные цифры власти приводили вечером накануне.

«За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей», — говорится в публикации.

В Оренбурге затоплены свыше 2 тыс. приусадебных участков и более 1,5 тыс. домовладений. В городе 45 СНТ отключили от энергоснабжения из-за высокого подъема паводковых вод. В Орске затоплены по 6,6 тыс. домов и участков.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. Мэр Орска Василий Козупица предупредил, что река Ельшанка — правый приток Урала — выходит из берегов.

К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.