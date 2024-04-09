 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Потоп в Орске ,  
0 

Мэр Орска сообщил о пройденном пике паводка в городе

Мэр Орска: пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать
Сюжет
Потоп в Орске
Власти Орска фиксируют спад уровня воды в реке Урал, вода постепенно уходит из затопленных районах города, сообщил мэр Козупица. Всего в регионе подтоплено свыше 20 тыс. домов и участков, власти ожидают пик паводка 10 апреля
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Пик паводка в Орске прошел, вода начинает убывать, сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».

«Радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем. <...> Правда, падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — сказал он.

Также Козупица заявил, что эпидемические риски бывают при любых катастрофах, однако власти очень строго за этим следят, постоянно забирая пробы воды.

«Взяли попугая, деньги и убежали»: репортаж РБК из затопленного Орска
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы более 4 тыс. человек, также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России, говорил глава министерства Александр Куренков.

Население Орска — около 189 тыс. человек. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Однако, как сообщила прокуратура Оренбургской области, органы Ростехнадзора выявляли нарушения при содержании сооружения. Надзорное ведомство связало прорыв дамбы с ее ненадлежащим содержанием. СК 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.

Сооружение не было рассчитано на ту нагрузку, которая привела к аварии, отмечал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Такой паводок скорее исключение», — говорил он. Дамба, согласно проектной документации, рассчитана на уровень Урала 5,5 м, однако уже 6 апреля уровень воды в реке превысил 9,5 м. С тех пор он продолжает снижаться.

Всего в Оренбургской области подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов и 12 тыс. приусадебных участков. Пик паводка в регионе придется на 10 апреля, сообщали местные власти.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
город Орск дамба паводок
Материалы по теме
Кремль оценил фразу губернатора «телефоны убрали» жителям Орска
Политика
МВД усилило патрули в затопленном Орске для охраны домов от мародеров
Общество
«Взяли попугая, деньги и убежали»: репортаж РБК из затопленного Орска
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
МВД назвало имя напавшего на полицейских в Подмосковье Общество, 15:46
Шнуров дал совет о репутации нашедшим «фейки» в песне о Беглове экспертам Общество, 15:39
Забастовка Парижского монетного двора не помешает производству медалей ОИ Спорт, 15:39
Запорожская АЭС показала повреждение крыши после атаки дрона Политика, 15:36
В Думу внесли проект о предоставлении земли ветеранам спецоперации Недвижимость, 15:24
УЕФА решил не отменять матчи ЛЧ после сообщений об угрозе терактов Спорт, 15:23
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области Политика, 15:19
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder Экономика, 15:18
Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок Общество, 15:17
Кириенко посетил Запорожскую АЭС после атак дронов Политика, 15:17
При каком курсе биткоина майнинг будет прибыльным. Оценка экспертов Крипто, 15:13
Мэр Орска отверг версию о прорыве дамбы из-за грызунов Общество, 15:04
Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою Политика, 15:01
В «Дом.РФ» не увидели существенного «спекулятивного» спроса на ипотеку Финансы, 14:57