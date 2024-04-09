Мэр Орска сообщил о пройденном пике паводка в городе

Власти Орска фиксируют спад уровня воды в реке Урал, вода постепенно уходит из затопленных районах города, сообщил мэр Козупица. Всего в регионе подтоплено свыше 20 тыс. домов и участков, власти ожидают пик паводка 10 апреля

Фото: Мария Лисицына / РБК

Пик паводка в Орске прошел, вода начинает убывать, сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».

«Радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем. <...> Правда, падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — сказал он.

Также Козупица заявил, что эпидемические риски бывают при любых катастрофах, однако власти очень строго за этим следят, постоянно забирая пробы воды.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы более 4 тыс. человек, также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России, говорил глава министерства Александр Куренков.

Население Орска — около 189 тыс. человек. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Однако, как сообщила прокуратура Оренбургской области, органы Ростехнадзора выявляли нарушения при содержании сооружения. Надзорное ведомство связало прорыв дамбы с ее ненадлежащим содержанием. СК 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.

Сооружение не было рассчитано на ту нагрузку, которая привела к аварии, отмечал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Такой паводок скорее исключение», — говорил он. Дамба, согласно проектной документации, рассчитана на уровень Урала 5,5 м, однако уже 6 апреля уровень воды в реке превысил 9,5 м. С тех пор он продолжает снижаться.

Всего в Оренбургской области подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов и 12 тыс. приусадебных участков. Пик паводка в регионе придется на 10 апреля, сообщали местные власти.