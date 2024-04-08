Паслер пообещал жителям Орска построить новую дамбу

Место прорыва дамбы в Орске (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В Орске возведут новую дамбу взамен той, где случился прорыв, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с жителями города.

«Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Уже мы понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу», — сказал Паслер (цитата по ТАСС).

Вечером 8 апреля жители Орска вышли на протест на Комсомольской площади, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Путину и рассказать о недовольстве действиями властей во время потопа. Они потребовали отставки мэра Орска Василия Козупицы. Власти попросили организовать инициативную группу, с которой и будут общаться.

Позже Паслер встретился с группой от протестующих в здании администрации. В разговоре он отметил, что от паводка пострадали не только жители Орска, но и соседнего Новотроицка. До этого Паслер рассказал о том, что вода в городе также перелилась через дамбу.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС, 7 апреля ему придали федеральное значение. Вечером 5 апреля в микрорайоне Старый город Орска прорвало дамбу. Она продолжает разрушаться. К утру 8 апреля вода из реки Урал затопила более 6 тыс. домов, проходит эвакуация жителей. Уровень воды в районе Орска упал на 9 см и, по последним данным, составляет 963 см — при опасной отметке в 930 см.