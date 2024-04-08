«Взяли попугая, деньги и убежали»: репортаж РБК из затопленного Орска

Подъем воды в реке Урал привел к самому сильному за последние годы наводнению в Орске. Как жители города спасаются, запасаются продуктами и в чем винят власти — в репортаже РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

С чего начался потоп

Первый прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Она защищала от паводковых вод микрорайон Старый город на левом берегу реки Урал.

«Дочь позвонила около 17:00 в пятницу, сказала: «Тут прорывает дамбу, собирайте все документы». Но мы сколько лет жили, никогда не затопляло, так что мы рукой махнули, сказали, что нас не затопит, не дойдет, — рассказывает жительница Старого города Валерия. — Потом и она решила, что не дойдет вода, детей к нам привезла, а сами они патрулировать отправились. Где-то около 0:00 приехали, сказали собираться. Дамбу прорвало».

Валерия с семьей разместились у двоюродной сестры, которая тоже живет в Старом городе, но на возвышении. «Только расположились, спать легли, как милиционеры стучат, говорят: «Быстро собирайтесь, эвакуация», — вспоминает она. Все вместе, девять человек, они поехали в один из пунктов временного размещения (ПВР), которые развернули в Орске.

«Мы видели первую течь в дамбе. Мы прямо наблюдали, как течет сильно. Только мы ушли, как по дамбе началась сирена и через час она рванула», — рассказала Любовь, живущая в Старом городе. После прорыва она с соседями ходила дальше по дамбе, проверяя ее целостность. Видимых трещин не было, но в некоторых местах вода стояла уже в 40–70 см от края.

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Администрация Орска объявила об угрозе прорыва дамбы вечером 5 апреля и призвала жителей возможной зоны подтопления эвакуироваться в ПВР. После прорыва была объявлена срочная эвакуация. «Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения», — сообщали в МЧС. В подтопленной части города отключили электричество и газ.

После полуночи 6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил о еще одном повреждении — «нарушении тела дамбы» — в районе поселка Строителей. В обоих местах прорыва проводятся работы, чтобы остановить течь, уточнял он.

«Эвакуироваться нам пришлось без отопления, газа и света. В темноте. Успели одеть детей. Я каждому дала по спортивному костюму, зубные щетки, взяли попугая, деньги, и вот мы убежали», — вспоминает Любовь.

Третий прорыв дамбы произошел в поселке Никель на правом берегу Урала, в районе улицы Борисоглебского, вечером 6 апреля. Там также была объявлена срочная эвакуация. К тому времени в Орске были развернуты 12 ПВР.

Уровень воды продолжил расти, и в ночь на 7 апреля начало затапливать кварталы расположенного на правом берегу Урала микрорайона Новый город. Под водой оказались площадь Гагарина и прилегающие к ней кварталы, людей оттуда также начали эвакуировать. К вечеру 7 апреля под угрозой затопления оказался новый участок — часть Нового города, ограниченная улицами Краматорская и Вяземская. Этот район вплотную прилегает к началу проспекта Ленина — главной улицы Орска.

Утром 8 апреля власти региона сообщили, что уровень реки Урал упал на 9 см. Но позже в тот же день произошел четвертый прорыв дамбы, на этот раз в районе поселка Лесоторговый.

К середине дня 8 апреля в Орске оказались подтоплены почти 7 тыс. жилых домов. Эвакуированы более 2 тыс. человек, 1,3 тыс. разместились в ПВР (их к этому времени уже развернули 15).

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

«Мой дом сейчас [затоплен] по крышу, и вокруг все так. Сын уехал попозже, чем мы, когда вода уже начала подниматься выше первого этажа. Он уже кидал вещи быстро, мы слышали по телефону, он говорил: «Мам, ну хоть что-то спасу!» Я говорю, не надо, уезжай уже», — рассказала жительница Старого города Надежда.

Как проходит эвакуация

Эвакуацию жителей проводят силы регионального подразделения МЧС. Им на помощь прибыли спасатели из Москвы, Перми, Нижнего Новгорода. Возле зон затопления организованы оперативные штабы МЧС, откуда ведется координация работ. У берега, бывшего еще недавно обычной проезжей частью, дежурят лодки с моторами, на которых спасатели вывозили людей, которые не успели эвакуироваться до прихода большой воды. Оставшиеся в зоне затопления сообщали оперативным службам свои данные, а также точный адрес. Из этих адресов формировались списки, которые раздавали спасателям. Сотрудники МЧС подходили на лодках к частным домам или подъездам многоквартирных домов, помогали залезть в лодку эвакуировавшимся, принимали их вещи и домашних животных.

Корреспондент РБК участвовала в двух таких рейсах от площади Гагарина, где был развернут оперативный штаб МЧС, 7 апреля. По словам спасателей, управлявших лодкой, они вывозили людей с раннего утра и примерно к 13:00 доставили на своей лодке на сушу уже около 30 человек, в том числе беременную женщину и инвалида-колясочника. Вместе с людьми они также вывезли собак, кошек и морскую свинку.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

В большей части затопленного квартала около улицы Гагарина в воскресенье глубина была в человеческий рост и больше. Между домами плавали части деревянных заборов, бордюр чьей-то грядки, детские игрушки, обувь, другие вещи. Кое-где из-под воды виднелись крыши машин, один из спасателей, спрыгнув в воду, оказался на крыше ушедшего под воду автомобиля.

Многие жители кварталов около улицы Гагарина отказывались эвакуироваться. Они смотрели из окон на проходящие мимо лодки, но на призывы покинуть дом отрицательно качали головами. Этот квартал, как и все остальные, был обесточен.

Местные чаты, в которых раньше публиковали объявления о покупке или продаже вещей, превратились в средство общения жителей затопленных районов — теперь там в сутки публикуется несколько тысяч сообщений: «Двое пожилых людей не выходят на связь, пожалуйста, сплавайте к ним», «У нас остались две кошки и собака, кто будет там на лодке, пожалуйста, спасите!», «Ребята, кто может отвезти газовые баллоны и продукты, отзовитесь, люди сидят на втором этаже, не выезжают». 8 апреля в чате опубликовали просьбу мужчины — корова с теленком остались на затопленном участке, двое суток простояли в воде. Через некоторое время участники чата уже делились новостью — животных спасли.

В работу по эвакуации и помощи пострадавшим включились и добровольцы из числа местных жителей. Люди на моторках, весельных лодках и катамаранах отвозят продукты тем, кто не захотел выезжать. На обратном пути они вывозят решивших эвакуироваться. Одновременно на «берегу» другие местные жители разворачивают «полевые кухни» — прицепы или столики с едой, водой, горячим чаем для тех, кого эвакуируют, и спасателей.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Эвакуированных людей доставляют в ПВР или к родственникам. Этим занимаются маршрутки, которые в обычное время работают как общественный транспорт. Как рассказал корреспонденту РБК один из водителей, он временно снял свою машину с маршрута, чтобы помогать развозить людей. Еще один водитель, поступивший так же, пояснил, что везет эвакуированных от места высадки из лодок до ПВР, а в обратную сторону едет по своему маршруту с пассажирами, «чтобы хоть бензин окупить».

Как прорывало дамбу

Насыпную дамбу в Орске ввели в эксплуатацию в 2010 году. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что она была рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, но во время наводнения уровень реки превысил 9,5 м.

Местные жители рассказали РБК, что были обеспокоены состоянием дамбы еще за два дня до наводнения и сообщали об этом властям. По их словам, они ежечасно, даже ночью, ходили ее осматривать. «Ходили, смотрели, видели это прибывание воды. Но мы тогда думали: «Слава богу, дамба держит». А потом в каких-то местах все-таки появилась вода, начало булькать, где-то появились пузырьки. Мы начали волноваться», — рассказала жительница Старого города.

3 апреля инициативная группа местных жителей позвонила в администрацию Советского района, к которому они относятся, и попросила выслать комиссию для проверки состояния дамбы. Комиссия прибыла в тот же день и осмотрела сооружение. «Сказали, все нормально, не переживайте. Там был даже специалист по дамбам, который нам сказал: «Ну что вы панику наводите? Что вы нас вызываете, мы же тоже бежим [на каждый вызов], смотрим всегда. Все нормально, все капитально, воду выдержит», — пояснила она.

Мэр Козупица лично инспектировал дамбу 4 апреля. «Я уверен, она вынесет нагрузку, которая придет сюда», — написал он по итогам.

По словам собеседницы РБК, такая реакция властей успокоила местных жителей. Все надеялись, что в это весеннее половодье дамба защитит жилые кварталы, как делала это последние десять лет. «Мы так надеялись на эту дамбу. Мы уже раньше проходили все эти наводнения, и мы все готовились. Но не к такой беде», — сетует женщина.

Когда из-под дамбы начала сочиться вода, один из жителей пригнал свой трактор к месту течи и попытался засыпать ее землей. В четверг местные жители пригласили на дамбу священника. Однако спустя полтора суток ближайшие к дамбе кварталы скрылись под водой.

По требованию прокуратуры СК завел уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).

Замглавы Минстроя Александр Ломакин сообщал, что ущерб жилью в результате паводков во всей Оренбургской области может составить 21 млрд руб. Губернатор Паслер утверждал, что положенные по законодательству выплаты в таких случаях будут увеличены в два раза: единовременная выплата пострадавшим вырастет с 10 тыс. до 20 тыс. руб. на человека, финансовая помощь — с 25 тыс. руб. за частично утраченное имущество первой необходимости до 50 тыс. руб., а за полностью утраченное имущество — с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Он сообщил, что 649 человек уже получили выплаты в связи с паводком, на этой неделе их получат еще 16 тыс. граждан. По словам губернатора, в течение двух недель всем пострадавшим жителям Орска, которые находятся вне пунктов временного размещения, будут выплачивать по 10 тыс. руб. на семью на съем жилья. Пострадавшему бизнесу компенсируют средства на выплату зарплат, обещал он.

Как живут непострадавшие районы

Часть Орска, которую не коснулось затопление, внешне продолжает жить обычной жизнью, но атмосфера в городе напряженная. Люди гадают, дойдет ли вода до их домов или нет и объявят ли в их районе эвакуацию.

Из-за затопления в городе ухудшилось качество водопроводной воды — появился запах, она стала мутной и приобрела желтоватый цвет. 6 апреля стало известно, что восемь жителей Орска заразились норовирусом после употребления воды из-под крана. К вечеру 8 апреля случаев заболевания кишечной инфекцией выявили 27. В региональном минздраве связали случаи заражения с паводковой ситуацией.

На этом фоне в Орске резко вырос спрос на бутилированную негазированную воду и вскоре ее стало не хватать в магазинах, сообщали РБК местные жители. Аналогичная ситуация была и с некоторыми продуктами, например с охлажденной курицей, хлебом, молоком. К вечеру в некоторых магазинах появилась часть этих товаров, однако в других полки продолжали оставаться пустыми. По словам продавцов, эти продукты им также доставляли в течение дня, но они очень быстро закончились. «Тут настоящая война была, — рассказала сотрудница одного из магазинов, показывая царапину на руке. — Люди из рук выдергивали продукты, тележку отбирали. Одна бабушка упала».

Минпромторг сообщал, что федеральные торговые сети «участвуют в оперативном довозе дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы». Поставки питьевой воды в магазины региона были увеличены в несколько раз. RT передавал, что в отдельных магазинах стоимость пятилитровой бутыли выросла до 300 руб. Региональная прокуратура начала проверку обоснованности цен на продукты первой необходимости в Орске.

На фоне затопления некоторые организации в Орске, например магазины, пекарни, сервисные центры, в выходные не открылись. Их сотрудники не смогли выйти на работу из-за того, что оказались в зоне эвакуации.

Как жители протестовали и встречались с губернатором

7 апреля в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он проинспектировал ход спасательных работ. «Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. Здесь шуток нет, вы сами видите. Мы одного человека сейчас спасали около 30 минут», — сказал Куренков в комментарии для «России 24».

Жители города, с которыми говорил РБК, сказали, что эвакуацию объявили вечером 5 апреля, после прорыва дамбы, и об эвакуации за неделю им не говорили. «Мы остались без ничего, и нам такое говорят. Это так обидно», — отметила одна из жительниц Старого города.

В понедельник, 8 апреля, в затопленных районах Орска продолжалась эвакуация жителей. В местных чатах и телеграм-каналах начал распространяться призыв к пострадавшим жителям собраться на Комсомольской площади, чтобы записать обращение к президенту. В середине дня на площади, не затронутой наводнением, собрались жители, недовольные эвакуацией и ходом выплаты компенсаций. Они записывали обращение к президенту Владимиру Путину и требовали отставки мэра Орска Василия Козупицы.

Вышедший к протестующим мэр предложил выбрать инициативную группу и обсудить претензии в здании администрации. С представителями протестующих горожан встретился и находящийся в Орске губернатор Денис Паслер.

«Первый раз за пять лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — сказал собравшимся губернатор.

В числе прочего Паслер заявил, что «виноваты все», кроме пострадавших людей. «Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения», — заверил он собравшихся.