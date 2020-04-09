Россиян из аэропортов Подмосковья будут эвакуировать к местам проживания

Андрей Воробьев распорядился принять несколько новых мер для борьбы с коронавирусом. Подмосковные власти будут организовывать доставку россиян из аэропортов региона к местам их проживания для самоизоляции

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россиян, прибывающих в подмосковные аэропорты, будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции. Постановление об этом подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Доставка должна организовываться «в условиях, минимизирующих риски заболевания новой коронавирусной инфекцией».

Это решение коснется аэропортов, находящихся на территории Московской области — Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Аэропорт Внуково находится в пределах административной границы Москвы. РБК направил запрос в пресс службу Внуково.

Среди новых мер, связанных с борьбой с коронавирусом, также временный запрет на посещение кладбищ. Аналогичный запрет ранее ввела Москва. Также Воробьев распорядился обеспечить льготный проезд для волонтеров медицинских организаций.