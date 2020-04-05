Прилетевших из Томска в Москву пассажиров изолируют на две недели

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Пассажиры, прилетевшие в Томск из Москвы, с 6 апреля будут изолированы на две недели из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

Соответствующие меры принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Также на 14 дней в обсерватор будут помещены и пассажиры, прибывающие в региональный центр из других регионов. В аэропорту их будут встречать сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции, которые вручат пассажирам соответствующие постановления.

Согласно последним данным оперативного штаба по реагированию и предупреждению распространения коронавируса в Томской области, за сутки в регионе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных отделениях региона находятся 30 пациентов. Ранее диагноз подтвердился у двоих пациентов. Оба больных были изолированы.

За минувшие сутки в России коронавирус выявлен у 658 человек. Новые случаи заражения были обнаружены в 14 регионах. Всего по стране вирус подтвержден более чем у 5,3 тыс. человек, большинство из них в Москве — 3893.