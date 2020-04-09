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Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в регионы России

В ведомстве заверили, что вывозные рейсы в аэропорты за пределами Москвы не приостанавливались. Сообщения СМИ об этом в Минтрансе назвали попыткой высосать информацию из пальца
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вопреки сообщениям в СМИ авиарейсы, которыми в страну возвращаются россияне, оказавшиеся за границей во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут прибывать не только в Москву. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Собеседник агентства заверил, что такие рейсы не приостанавливались.

«Ссылка на мифические источники — это попытка высосать информацию из пальца. Например, уже завтра «Аэрофлот» должен доставить россиян с Пхукета сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Или Питер уже не российский регион?» — сказали в пресс-службе Минтранса.

В четверг «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в авиаотрасли сообщило о приостановке вывозных рейсов в регионы, объяснив это невозможностью заполнить осуществляющие эти перелеты лайнеры. По существующим правилам россияне могут вернуться только в город или регион проживания.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Расписание рейсов теперь формируется по принципу «одна страна вылета — один пункт прилета». Из-за этого не получается набрать достаточное количество пассажиров на рейс. Все вывозные рейсы из-за рубежа в регионы сейчас заторможены», — сказал собеседник «РИА Новости».

По его словам, сейчас власти России обсуждают возможность создать «цепочки развоза пассажиров по соседним регионам».

В четверг Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о разработке предварительного графика вывозных рейсов. Согласно ему, на ближайшие дни запланирован ряд таких перелетов в аэропорты различных регионов России:

  • из Таиланда — в Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Казань и Уфу;
  • из Японии — во Владивосток;
  • с Кипра — в Санкт-Петербург.

График должен быть утвержден оперативным штабом правительства России по предупреждению распространения COVID-19.

Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян
Общество

3 апреля оперативный штаб объявил, что в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев временно будут приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран. Утром 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин пообещал возобновить выполнение прерванных 4 апреля рейсов. «Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей», — заверил премьер. В тот же день рейсы были возобновлены.

9 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что лайнеры, которые доставляют россиян из-за границы, недобирают пассажиров, причиной чему правило, согласно которому на конкретный борт сажают жителей одного города или региона. Смешанные рейсы осуществлять запрещается из-за опасности распространения вируса.

«Именно с тем, что дана установка вывозить людей в регионы и города их проживания, связано то, что самолеты стали улетать из-за границы в Россию неполные, оставляя в аэропортах отбытия сотни желающих улететь», — сообщила газета.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Минтранс, вывоз россиян
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Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян
Общество
СМИ узнали о вывозе россиян в полупустых самолетах из-за правил оперштаба
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