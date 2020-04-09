Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в регионы России

В ведомстве заверили, что вывозные рейсы в аэропорты за пределами Москвы не приостанавливались. Сообщения СМИ об этом в Минтрансе назвали попыткой высосать информацию из пальца

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вопреки сообщениям в СМИ авиарейсы, которыми в страну возвращаются россияне, оказавшиеся за границей во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут прибывать не только в Москву. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Собеседник агентства заверил, что такие рейсы не приостанавливались.

«Ссылка на мифические источники — это попытка высосать информацию из пальца. Например, уже завтра «Аэрофлот» должен доставить россиян с Пхукета сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Или Питер уже не российский регион?» — сказали в пресс-службе Минтранса.

В четверг «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в авиаотрасли сообщило о приостановке вывозных рейсов в регионы, объяснив это невозможностью заполнить осуществляющие эти перелеты лайнеры. По существующим правилам россияне могут вернуться только в город или регион проживания.

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«Расписание рейсов теперь формируется по принципу «одна страна вылета — один пункт прилета». Из-за этого не получается набрать достаточное количество пассажиров на рейс. Все вывозные рейсы из-за рубежа в регионы сейчас заторможены», — сказал собеседник «РИА Новости».