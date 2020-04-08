Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
В Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом Общество, 14:10 Мишустин сообщил о передаче тест-систем на коронавирус в более 30 стран Политика, 14:08 Какие умные устройства помогут меньше беспокоиться о родителях и питомцах Партнерский материал, 14:06 Основатели «Бессмертного полка» допустили отказ от шествия из-за вируса Общество, 14:02 «МегаФон» представил обновленный сервис для учета земельных участков Пресс-релиз, 13:58 Минздрав попросил отложить плановые обращения в больницы из-за COVID-19 Общество, 13:56 Не только мясо: 8 продуктов для роста мышц Стиль, 13:47 Как 5G в ближайшие годы изменит окружающую действительность и нас самих Индустрия 4.0, 13:46  Лучшего бомбардира в истории чемпионатов Англии госпитализировали Спорт, 13:39 Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году Экономика, 13:35 Как стирать осознанно и экологично: пять советов Зеленая экономика, 13:34  Технология инсайта: как вызвать озарение Pro, 13:30 Биржа Bisq внезапно приостановила работу из-за критической уязвимости Крипто, 13:29 Вам письмо: как цифровая трансформация изменит почтовые услуги Индустрия 4.0, 13:29 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин

Тот, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будет обязан поехать в подготовленный обсерватор на 14 дней, объяснил глава города
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, в соответствии с которым все прибывающие в город из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области должны будут в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

Свое решение об обязательном двухнедельном карантине для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, Развожаев объяснил непростой эпидемиологической ситуацией в этих регионах. По его словам, в Севастополе вот уже около двух недель не выявляют заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, однако угроза завоза вируса сохраняется.

«У кого есть недвижимость, будут проходить карантин на дому. На десятый день они должны будут сдать анализ на коронавирус. Тот, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будет обязан поехать в подготовленный обсерватор на 14 дней. Эти меры должны помочь не допустить вспышки коронавируса в Севастополе и дальше принимать решение о сворачивании ограничений», — сказал Развожаев.

При этом глава Севастополя заверил, что его указ не означает закрытия въезда в город.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общество

В соответствии с указом Развожаева от 31 марта жителям Севастополя предписано не покидать места проживания за исключением прямо прописанных в документе случаев — выгула собаки, выноса мусора, похода в магазин и так далее.

Ранее карантинные меры для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга, в частности, ввели в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях.

Аэропорт Грозного обязал пассажиров иметь справку о тесте на коронавирус
Общество

2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 он принял решение приостановить движение всех видов транспорта через административную границу Чечни. 6 апреля Кадыров заверил, что границ республики власти не закрывали, однако при этом пообещал не пускать в регион тех, у кого нет местной прописки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: Севастополь, коронавирус
Материалы по теме
В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter