Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин

Тот, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будет обязан поехать в подготовленный обсерватор на 14 дней, объяснил глава города

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, в соответствии с которым все прибывающие в город из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области должны будут в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

Свое решение об обязательном двухнедельном карантине для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, Развожаев объяснил непростой эпидемиологической ситуацией в этих регионах. По его словам, в Севастополе вот уже около двух недель не выявляют заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, однако угроза завоза вируса сохраняется.

«У кого есть недвижимость, будут проходить карантин на дому. На десятый день они должны будут сдать анализ на коронавирус. Тот, кто приехал с целью снять квартиру или дом, будет обязан поехать в подготовленный обсерватор на 14 дней. Эти меры должны помочь не допустить вспышки коронавируса в Севастополе и дальше принимать решение о сворачивании ограничений», — сказал Развожаев.

При этом глава Севастополя заверил, что его указ не означает закрытия въезда в город.