Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Ради того, чтобы исключить передачу коронавируса, россияне должны соблюдать расстояние друг от друга не менее метра. Увеличивается число категорий граждан, которых будут в обязательном порядке тестировать на заболевание

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Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой.

Исключение допускается лишь при поездках в такси.

В постановлении содержатся и другие меры борьбы с распространением заболевания. Власти регионов должны обеспечить двухнедельный карантин для всех россиян, которые возвращаются в Россию. Жители Москвы, которые прибывают в аэропорты своего города, будут находиться на карантине под медицинским наблюдением в своих домах. Жителей других регионов поместят под непосредственный контроль медиков. Власти обязаны доставить их до места прохождения карантина так, чтобы не подвергнуть опасности заражения других людей.

К диагностике COVID-19 Роспотребнадзор потребовал привлечь все существующие в России лаборатории, имеющие разрешение на работу с опасными возбудителями болезней. Это касается не только государственных, но и частных лабораторий страны.

Лабораторное тестирование будет проводиться в обязательном порядке для нескольких категорий граждан. В их числе: