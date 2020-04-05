Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

Все прилетающие в Красноярск и Норильск из Москвы или Санкт-Петербурга с 6 апреля будут обязаны пройти карантинный период две недели. Местные жители смогут провести период самоизоляции дома

Фото: kja.aero

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона. Об этом сообщается на сайте местного Роспотребнадзора.

«Вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Красноярска, Норильска рейсами из городов Москвы, Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — уточняется в сообщении.

Жители края проходят карантин дома, приезжие — по месту пребывания; если там нет условий для изоляции, их отправят в обсерватор. Власти также берут под контроль прибывающих в край из столицы и Петербурга остальным транспортом. Такие приезжие обязаны сообщить по прибытии свои контактные данные, последние даты пребывания в Москве или Санкт-Петербурге, место регистрации и место фактического пребывания на территории Красноярского региона.