В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга

(Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Граждане, которые прибывают в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, обязаны проходить 14-дневную изоляцию в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача области карантин предписан всем прибывающим из обоих городов в аэропорты Иркутска и Братска.

Жители Иркутской области обязаны находиться две недели дома. Граждане, которые не являются местными жителями, должны самоизолироваться по месту пребывания или же в обсерваторе, за ними установят медицинское наблюдение.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Те, кто прибывает из Москвы и Петербурга другими видами транспорта, должны сообщить на горячую линию о своем приезде, дате и месте проживания в этих городах, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.