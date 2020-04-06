В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга
Граждане, которые прибывают в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, обязаны проходить 14-дневную изоляцию в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В соответствии с постановлением главного санитарного врача области карантин предписан всем прибывающим из обоих городов в аэропорты Иркутска и Братска.
Жители Иркутской области обязаны находиться две недели дома. Граждане, которые не являются местными жителями, должны самоизолироваться по месту пребывания или же в обсерваторе, за ними установят медицинское наблюдение.
Роспотребнадзор, mos.ru
Те, кто прибывает из Москвы и Петербурга другими видами транспорта, должны сообщить на горячую линию о своем приезде, дате и месте проживания в этих городах, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.