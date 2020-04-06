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В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга

(Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Граждане, которые прибывают в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, обязаны проходить 14-дневную изоляцию в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача области карантин предписан всем прибывающим из обоих городов в аэропорты Иркутска и Братска.

Жители Иркутской области обязаны находиться две недели дома. Граждане, которые не являются местными жителями, должны самоизолироваться по месту пребывания или же в обсерваторе, за ними установят медицинское наблюдение.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Те, кто прибывает из Москвы и Петербурга другими видами транспорта, должны сообщить на горячую линию о своем приезде, дате и месте проживания в этих городах, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Ранее аналогичные меры для прибывающих из Москвы и Петербурга ввели в Красноярском крае и Томской области.

К утру 6 апреля в Иркутской области подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, в том числе три завозных и шесть в результате контакта с заболевшими COVID-19.

В конце марта региональные власти сообщили, что в Иркутской области будут построены три инфекционные больницы для борьбы с коронавирусом. Средства на это выделил бизнесмен Олег Дерипаска. В корпусах трех новых больниц можно будет разместить в общей сложности около 160 пациентов.

Теги: карантин, Иркутская область, коронавирус
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