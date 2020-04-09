В Крыму обязали пройти карантин всех приезжающих на полуостров

Каждый прибывший в Крым независимо от цели поездки должен провести две недели в самоизоляции по месту пребывания, решили власти полуострова

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Любой въехавший на территорию Республики Крым должен перейти в режим самоизоляции и провести в условиях карантина 14 дней. Такое решение приняли власти полуострова, оно опубликовано на официальном портале правительства Крыма.

Как заявил глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, в указ главы республики Сергея Аксенова внесены изменения. «То есть эти граждане обязаны не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест. Также на пунктах пропуска при въезде в Республику Крым всем гражданам будет выдаваться памятка, в которой будут обозначены все меры поведения в период нахождения граждан на самоизоляции, а также контактные данные медицинских учреждений для оперативного обращения в случае ухудшения самочувствия», — сказал он в ходе доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на полуострове за прошедшие сутки.

Аксенов, в свою очередь, на совещании призвал предприятия и организации на время борьбы с коронавирусной инфекцией не отправлять сотрудников в командировку в Крым. «Благодарны всем, кто хочет приехать и помочь, но сейчас такое время, когда режим разобщения — лучший способ победить вирус», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным крымского правительства, на территории республики выявлено 26 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 3139 человек, в стационарах — 52, изолированы в обсерваторы 143 человека. Восемь человек выписали.