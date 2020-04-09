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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму обязали пройти карантин всех приезжающих на полуостров

Каждый прибывший в Крым независимо от цели поездки должен провести две недели в самоизоляции по месту пребывания, решили власти полуострова
Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Любой въехавший на территорию Республики Крым должен перейти в режим самоизоляции и провести в условиях карантина 14 дней. Такое решение приняли власти полуострова, оно опубликовано на официальном портале правительства Крыма.

Как заявил глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, в указ главы республики Сергея Аксенова внесены изменения. «То есть эти граждане обязаны не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест. Также на пунктах пропуска при въезде в Республику Крым всем гражданам будет выдаваться памятка, в которой будут обозначены все меры поведения в период нахождения граждан на самоизоляции, а также контактные данные медицинских учреждений для оперативного обращения в случае ухудшения самочувствия», — сказал он в ходе доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на полуострове за прошедшие сутки.

Аксенов, в свою очередь, на совещании призвал предприятия и организации на время борьбы с коронавирусной инфекцией не отправлять сотрудников в командировку в Крым. «Благодарны всем, кто хочет приехать и помочь, но сейчас такое время, когда режим разобщения — лучший способ победить вирус», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава Севастополя решил отправлять приезжих из Москвы на карантин
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По данным крымского правительства, на территории республики выявлено 26 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 3139 человек, в стационарах — 52, изолированы в обсерваторы 143 человека. Восемь человек выписали.

Накануне врио губернатора Севастополя обязал всех прибывающих в город из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Те, кто приехал с целью снять квартиру или дом, должны будут проследовать в подготовленный обсерватор, обладатели недвижимости смогут проходить карантин на дому.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Карантинные меры для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга, также введены, в частности, в Томской и Иркутской областях и в Красноярском крае.

В начале апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о решении приостановить движение всех видов транспорта через административную границу республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Позднее он заверил, что власти региона не закрывали границ, но при этом пообещал не пускать граждан без местной прописки. О первом случае смерти от коронавируса в Чечне было объявлено 1 апреля. В аэропорту Грозного с 11 апреля у пассажиров, прилетающих из Москвы, будут требовать справки о прохождении теста на коронавирус.

По данным оперативного штаба, число зараженных COVID-19 в стране превысило 10 тыс. человек. За последние сутки было подтверждено 1459 случаев заболевания, большинство — в Москве (857), Подмосковье (199) и Санкт-Петербурге (44).

Авторы: Владислав Гордеев, Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Крым, карантин
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