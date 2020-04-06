Кадыров ответил Мишустину о недопустимости закрытия границ регионов

Глава Чечни заявил, что премьер-министра России вводят в заблуждение и власти республики «никогда не говорили о закрытии границ». Однако Кадыров пообещал не пускать в Чечню людей без прописки в республике

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление председателя правительства России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и назвавшего закрытие административных границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым.

«Если он имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

1 апреля телекомпания «Грозный» сообщила, что власти Чечни решили полностью закрыть границы республики. На следующий день сам Кадыров написал в Telegram-канале, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 он принял решение приостановить движение всех видов транспорта через административную границу Чечни.

«Этот вопрос имеет очень важное значение, так как речь идет о безопасности народа. Исключение для экстренных служб, перевозки продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных. Бесцельного катания не будет! Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля», — написал глава Чечни. Позднее он уточнил, что с 5 апреля пересечь границу региона не смогут и его жители.