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Кадыров ответил Мишустину о недопустимости закрытия границ регионов

Глава Чечни заявил, что премьер-министра России вводят в заблуждение и власти республики «никогда не говорили о закрытии границ». Однако Кадыров пообещал не пускать в Чечню людей без прописки в республике
Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление председателя правительства России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и назвавшего закрытие административных границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым.

«Если он имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

1 апреля телекомпания «Грозный» сообщила, что власти Чечни решили полностью закрыть границы республики. На следующий день сам Кадыров написал в Telegram-канале, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 он принял решение приостановить движение всех видов транспорта через административную границу Чечни.

«Этот вопрос имеет очень важное значение, так как речь идет о безопасности народа. Исключение для экстренных служб, перевозки продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных. Бесцельного катания не будет! Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля», — написал глава Чечни. Позднее он уточнил, что с 5 апреля пересечь границу региона не смогут и его жители.

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Отвечая 6 апреля Мишустину, Кадыров поинтересовался, почему принятые им ранее меры не заинтересовали ни представителей федеральных правоохранительных органов, ни руководство федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга», — отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что власти региона не будут впускать в него лиц без местной прописки, и призвал не мешать сплетнями.

Путин из-за вируса разрешил губернаторам закрывать границы своих регионов
Политика

2 апреля президент России Владимир Путин своим указом о расширении мер борьбы с COVID-19 предоставил губернаторам регионов страны дополнительные полномочия. В частности, указ разрешил им исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки до 30 апреля устанавливать «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».

В тот же день полиция в Челябинской области сообщила, что на границах региона усилен контроль за передвижением автотранспорта и «все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания)». В Удмуртии также пообещали установить КПП и уделять на них особое внимание транспорту из соседних регионов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, Михаил Мишустин, коронавирус
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