Аэропорт Грозного обязал пассажиров иметь справку о тесте на коронавирус

В аэропорту Грозного у пассажиров, прилетающих из Москвы, будут требовать справки о прохождении теста на коронавирус. Объявление об этом опубликовано на сайте аэропорта.

«Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов «Москва-Грозный» обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. С 11.04.2020 на рейсы «Москва — Грозный» будут допущены только пассажиры со справками об отрицательном результате на COVID19» — говорится в объявлении.

Кроме того, администрация потребовала, чтобы все пассажиры были в защитных масках.

«Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут», — предупредила администрация аэропорта. Тем, кто уже приобрел билеты, настоятельно посоветовали срочно пройти тест на коронавирус.