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Аэропорт Грозного обязал пассажиров иметь справку о тесте на коронавирус

В аэропорту Грозного у пассажиров, прилетающих из Москвы, будут требовать справки о прохождении теста на коронавирус. Объявление об этом опубликовано на сайте аэропорта.

«Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов «Москва-Грозный» обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. С 11.04.2020 на рейсы «Москва — Грозный» будут допущены только пассажиры со справками об отрицательном результате на COVID19» — говорится в объявлении.

Кроме того, администрация потребовала, чтобы все пассажиры были в защитных масках.

«Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут», — предупредила администрация аэропорта. Тем, кто уже приобрел билеты, настоятельно посоветовали срочно пройти тест на коронавирус.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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1 апреля телекомпания «Грозный» сообщила, что власти Чечни решили полностью закрыть границы республики. На следующий день глава республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что в связи с распространением COVID-19 он решил приостановить движение всех видов транспорта через административную границу Чечни. На это последовало заявление председателя правительства России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными. Мишустин назвал закрытие административных границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым.

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Кадыров ответил, что федеральный центр получает неправильную информацию. «Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Теги: коронавирус, Чечня, аэропорт
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