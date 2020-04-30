Разведка США сделала заявление о природе коронавируса

Специалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию, чтобы определить, что привело к началу пандемии COVID-19

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Спецслужбы США придерживаются мнения, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не был создан искусственно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 апреля управлением директора Национальной разведки (Director of National Intelligence, DNI), возглавляющего Разведывательное сообщество США, в состав которого входят 17 спецслужб — от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго.

«Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорится в сообщении управления DNI.

В ведомстве заверили также, что специалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию, чтобы определить, что привело к началу пандемии COVID-19 — случайный контакт людей с зараженными животными или несчастный случай в лаборатории в китайском Ухане.

15 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус мог быть создан в Институте вирусологии в Ухане и покинуть лабораторию вместе с инфицированным исследователем. Днем ранее обозреватель The Washington Post Джош Рогин в своей колонке написал, что в 2018 году американские дипломаты несколько раз посещали лабораторию в Ухане и по итогам своих визитов отправили в Вашингтон два официальных предупреждения, что лаборатория недостаточно безопасна и что в ней проводятся рискованные исследования коронавирусов у летучих мышей.