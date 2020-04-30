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Разведка США сделала заявление о природе коронавируса

Специалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию, чтобы определить, что привело к началу пандемии COVID-19
Фото: Mic Smith / AP
Фото: Mic Smith / AP

Спецслужбы США придерживаются мнения, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не был создан искусственно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 апреля управлением директора Национальной разведки (Director of National Intelligence, DNI), возглавляющего Разведывательное сообщество США, в состав которого входят 17 спецслужб — от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго.

«Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорится в сообщении управления DNI.

В ведомстве заверили также, что специалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию, чтобы определить, что привело к началу пандемии COVID-19 — случайный контакт людей с зараженными животными или несчастный случай в лаборатории в китайском Ухане.

В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Политика
Фото: Mario Tama / Getty Images

15 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус мог быть создан в Институте вирусологии в Ухане и покинуть лабораторию вместе с инфицированным исследователем. Днем ранее обозреватель The Washington Post Джош Рогин в своей колонке написал, что в 2018 году американские дипломаты несколько раз посещали лабораторию в Ухане и по итогам своих визитов отправили в Вашингтон два официальных предупреждения, что лаборатория недостаточно безопасна и что в ней проводятся рискованные исследования коронавирусов у летучих мышей.

19 апреля бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон в интервью Fox News возложил ответственность за «биологический Чернобыль» на Коммунистическую партию Китая.

Однако согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) SARS-CoV-2 не мог быть создан человеком. 23 апреля помощник госсекретаря США Эллен Маккарти заявила, что Бюро разведки и исследований ведомства не имеет данных об искусственном происхождении коронавируса.

В Кремле считают недопустимыми бездоказательные обвинения по поводу искусственного происхождения коронавируса, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Национальная разведка США
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