Трамп заявил о наличии данных о происхождении коронавируса из лаборатории

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая свидетельствует о том, что коронавирус произошел из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Да, есть», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у него какие-либо данные, которые позволяют ему с высокой степенью уверенности говорить об искусственном происхождении вируса из китайской лаборатории. При этом Трамп отказался сообщить подробности, отметив, что американские власти ведут расследование.

Ранее 30 апреля офис национальной разведки США сообщил, что согласен с «широким консенсусом ученых», которые считают, что источником коронавируса не является лаборатория.

В середине апреля телеканал Fox News писал, что коронавирусная инфекция возникла в научном центре в Ухане, где вирусом случайно заразился его сотрудник. В Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, в свою очередь, заявили, что доказательств искусственного происхождения коронавируса нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «многократно заявляла, что нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории», напомнил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.Согласно позиции ВОЗ, основной версией происхождения инфекции является передача от животных.

