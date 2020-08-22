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Пандемия коронавируса ,  
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Как исследуют летучих мышей для изучения коронавируса. Фоторепортаж

Откуда появился коронавирус, вызвавший пандемию в этом году, до сих пор не выяснено. Выдвигались предположения о его лабораторном происхождении, не нашедшие подтверждения. Основной версией считается передача вируса человеку от животного, возможно, от летучей мыши. Ученые в Таиланде ловят летучих мышей в рамках исследований COVID-19
Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Первая вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована зимой на рынке морепродуктов в Ухане. Всемирная организация здравоохранения в своей памятке отмечает, что первыми переносчиками большинства вирусов из семейства коронавирусов оказались именно животные. В качестве возможного источника были названы панголины и летучие мыши

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

В Таиланде 19 видов подковоносых летучих мышей ученые решили исследовать около 200 особей из трех разных пещер

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Исследование проводилось в национальном парке Сай Йок в провинции Канчанабури к западу от Бангкока

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Пойманных животных отпускали на волю после взятия образцов крови, слюны и фекалий

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

На исследование отобрали образцы не только подковоносов, но и других летучих мышей, которых удалось поймать. Таким образом ученые планируют лучше изучить патогены, которые переносят эти рукокрылые

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 22 млн человек

Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай, Таиланд, COVID-19
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