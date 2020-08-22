Как исследуют летучих мышей для изучения коронавируса. Фоторепортаж
Откуда появился коронавирус, вызвавший пандемию в этом году, до сих пор не выяснено. Выдвигались предположения о его лабораторном происхождении, не нашедшие подтверждения. Основной версией считается передача вируса человеку от животного, возможно, от летучей мыши. Ученые в Таиланде ловят летучих мышей в рамках исследований COVID-19
Первая вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована зимой на рынке морепродуктов в Ухане. Всемирная организация здравоохранения в своей памятке отмечает, что первыми переносчиками большинства вирусов из семейства коронавирусов оказались именно животные. В качестве возможного источника были названы панголины и летучие мыши
В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли
В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19
Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую
В Таиланде 19 видов подковоносых летучих мышей ученые решили исследовать около 200 особей из трех разных пещер
Исследование проводилось в национальном парке Сай Йок в провинции Канчанабури к западу от Бангкока
Пойманных животных отпускали на волю после взятия образцов крови, слюны и фекалий
На исследование отобрали образцы не только подковоносов, но и других летучих мышей, которых удалось поймать. Таким образом ученые планируют лучше изучить патогены, которые переносят эти рукокрылые
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 22 млн человек