Ученые назвали панголинов промежуточными переносчиками коронавируса

Панголин (Фото: COVER Images / ZUMA / Global Look Press)

Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа могут быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам. Об этом сообщили китайские ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, передает «Синьхуа».

Ученые проанализировали более 1 тыс. образцов метагеномов диких животных. Выяснилось, что штамм коронавируса в организме панголинов на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными переносчиками вируса.

Член исследовательской группы, профессор Юньи Шэнь отметил, что согласно предыдущим исследованиям источником нового коронавируса стали летучие мыши. Однако он утверждает, что люди вряд ли могли заразиться напрямую от этих животных, так как зимой они впадают в спячку.

«Поэтому наша задача — найти промежуточного переносчика, который «соединяет» летучих мышей и людей», — сказал Шэнь. В конце января китайские ученые говорили, что человек мог заразиться новым коронавирусом от змеи.