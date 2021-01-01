AP узнало о попытках Китая засекретить исследования о происхождении COVID

В расследовании, опубликованном Associatd Press, говорится о строгом контроле Китая над любыми исследованиями, которые касаются происхождения вируса, вызвавшего пандемию COVID-19

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Китайское правительство строго контролирует все исследования, которые ведут в стране о происхождении вызывающего COVID-19 вируса, частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий, которые говорят о том, что вирус распространился не только с территории Китая. К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного Associated Press (AP).

По данным агентства, Пекин выдает гранты «на сотни тысяч долларов» ученым и военным, изучающим происхождение вируса на юге Китая. Однако власти тщательно следят за тем, к каким выводам они пришли, и требуют, чтобы любая публикация по итогам исследования была одобрена специальной правительственной группой, созданной по указу председателя КНР Си Цзиньпина.

Расследование, как поясняет AP, основано на ранее не опубликованных правительственных документах Китая, полученных агентством, на интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на публичных уведомлениях, утечках электронных писем, внутренних данных и документов китайского правительства и китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В качестве примеров давления, которое оказывает Пекин на исследователей, AP называют конфискацию образцов, собранных учеными в пещерах, где живут летучие мыши — носители ближайшего «родственника» вируса Sars-Cov-2, вызвавшего пандемию. Агенты госбезопасности КНР, переодетые в штатское, в конце ноября также отслеживали группу журналистов AP и не позволили им посетить регион, где расположена пещера, говорится в публикации.