Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 15:15
Попова назвала число повторных случаев заражения COVID-19 в мире Общество, 22:35 Мэрия заявила об отсутствии запрета на вакцинацию для переболевших COVID Общество, 22:18 Мишустин назначил генерала ФСО Белановского замглавы Минцифры Политика, 22:16 Черышев сделал голевую передачу в матче чемпионата Испании за «Валенсию» Спорт, 21:38 Минздрав дал разрешение на клинические испытания «антидота» от COVID Общество, 21:33 AP узнало о попытках Китая засекретить исследования о происхождении COVID Политика, 21:15 СК проверит обстоятельства гибели председателя Ярославской областной думы Общество, 21:14 Бывший тренер «Локомотива» возглавил женскую сборную России по футболу Спорт, 21:12 Захарова ответила Киеву на заявление об «адской» для России теме Крыма Политика, 20:47 Тренер «Авангарда» заявил о задаче подготовить Ковальчука к плей-офф Спорт, 20:44 В Чечне ответили на обращение родственников убитых полицией к Кадырову Политика, 20:40 Бывший схимонах Сергий объявил об отказе от еды и воды в СИЗО Общество, 20:17 Определена дата матча ЦСКА и «Зенита» в чемпионате России по футболу Спорт, 20:14 Второй матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу перенесли из-за COVID Спорт, 20:12
Политика ,  
0 

AP узнало о попытках Китая засекретить исследования о происхождении COVID

В расследовании, опубликованном Associatd Press, говорится о строгом контроле Китая над любыми исследованиями, которые касаются происхождения вируса, вызвавшего пандемию COVID-19
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Китайское правительство строго контролирует все исследования, которые ведут в стране о происхождении вызывающего COVID-19 вируса, частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий, которые говорят о том, что вирус распространился не только с территории Китая. К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного Associated Press (AP).

По данным агентства, Пекин выдает гранты «на сотни тысяч долларов» ученым и военным, изучающим происхождение вируса на юге Китая. Однако власти тщательно следят за тем, к каким выводам они пришли, и требуют, чтобы любая публикация по итогам исследования была одобрена специальной правительственной группой, созданной по указу председателя КНР Си Цзиньпина.

Расследование, как поясняет AP, основано на ранее не опубликованных правительственных документах Китая, полученных агентством, на интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на публичных уведомлениях, утечках электронных писем, внутренних данных и документов китайского правительства и китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира
Экономика
Пекин, Китай

В качестве примеров давления, которое оказывает Пекин на исследователей, AP называют конфискацию образцов, собранных учеными в пещерах, где живут летучие мыши — носители ближайшего «родственника» вируса Sars-Cov-2, вызвавшего пандемию. Агенты госбезопасности КНР, переодетые в штатское, в конце ноября также отслеживали группу журналистов AP и не позволили им посетить регион, где расположена пещера, говорится в публикации.

Согласно документам, полученным AP, 24 февраля в Китае ввели процедуры утверждения публикаций о COVID-19 в соответствии с «важными инструкциями» председателя КНР Си Цзиньпина. В других уведомлениях персоналу предписывалось не передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам, отмечает AP.

Министерство науки и технологий Китая и Национальная комиссия по здравоохранению, которые занимаются исследованиями происхождения коронавируса, не ответили на запросы агентства о комментариях. Китайский МИД в ответ на запрос AP сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на «глобальном уровне».

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию
Автор
Наталья Демченко
коронавирус Китай Assoсiated Press расследование
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter