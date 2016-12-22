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СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника
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СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника
Общество, 18:06
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СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника
Следствие допускает, что московского подростка, арестованного за изготовление взрывного устройства, подтолкнули к противоправным действиям — восьмиклассник время от времени испытывал самодельные бомбы в безлюдном месте
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве в качестве одной из рабочих рассматривают версию, что у задержанного в Москве подростка, у которого изъяли взрывное устройство и которому перед взрывом в управлении ФСБ по Архангельской области звонил предполагаемый террорист, были взрослые кураторы. Об этом РБК рассказали источник в СКР и собеседник, знакомый с ходом расследования.

У школьника из Тушино изъяли компьютер и записи

2 ноября сотрудники отдела полиции по району Южное Тушино совместно с работниками уголовного розыска и оперативниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России при участии специалистов управления ФСБ по Москве и Московской области задержали четырнадцатилетнего К., учащегося школы № 1571, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. Силовики приехали к подростку после того, как обнаружили переписку между ним и студентом, устроившим теракт в здании УФСБ по Архангельской области. Позднее Пресненский районный суд отправил К. под стражу до 2 декабря.

«Взрывное устройство и компоненты для его производства были обнаружены в комнате подростка, — сообщил РБК источник в полиции. — Молодой человек не скрывал предметы, которые у него обнаружили, он хранил их в шкафу в своей комнате». Школьник проживает вместе с матерью на улице Свободы. «Женщина работает бухгалтером, с отцом К. они находятся в разводе», — говорит источник. У подростка изъяли ноутбук, флеш-карты, блокноты с записями, добавили в полиции.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой). Уголовная ответственность по инкриминируемым статьям (до 12 лет лишения свободы) наступает с 14 лет.

Следствие допросило участников группы во «ВКонтакте»

Следователь определил круг общения К., в который входили участники группы в соцсети «ВКонтакте», в которой состоял К., рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. «Общение в этой группе имело экстремистскую риторику, и сейчас следствие пытается установить, был ли в группе куратор, который подталкивал подростков к противоправным действиям», — сообщил собеседник, знакомый с ходом расследования. Участники группы называли себя анархо-коммунистами. «Об этом многие из них сообщили во время допросов», — добавил он.

Все допрошенные, их было шесть человек, проходят по делу как свидетели, отметил собеседник. «Подростки готовились к «Русскому маршу», — отметил источник. В своих первых показаниях, данных в день, когда у К. обнаружили взрывное устройство, он также сообщил о своих планах пойти на «Русский марш». «На вопрос, собирался ли он там привести в действие взрывное устройство, К. ничего не ответил», — рассказал он. Другие свидетели по этому делу сообщили, что «просто хотели подраться с участниками марша».

​Ежегодное шествие «Русский марш» прошло 4 ноября в Люблино. Сторонники националистических движений прошли по Люблинской улице и по улице Перерва и провели митинг у памятника Солдату Отечества.

На юго-востоке Москвы состоялся «Русский марш». Фоторепортаж Еще 7 фото
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Следователь не установил имена всех участников интернет-группы, но уже известно, что некоторые из них имели влияние в сообществе и призывали других участников к незаконным действиям, утверждает собеседник, знакомый с ходом расследования. ​«Из показаний К. ясно, что он испытывал другие взрывные устройства на пустыре в одном из спальных районов города», — рассказал источник.

Также следствие допросило директора школы № 1571 Марину Варгамян — она охарактеризовала К. с положительной стороны. В материалах дела говорится, что особых нареканий к нему не было, добавил источник.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России с просьбой прокомментировать ход расследования.

Теракт в здании ФСБ

Взрыв в здании УФСБ по Архангельской области произошел 31 октября. Зашедший в здание 17-летний студент политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу. Он погиб, трое сотрудников областного управления получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК России (террористический акт). Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что подозреваемого в организации теракта проверят на участие в деятельности запрещенных организаций.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: самодельное взрывное устройство , ГСУ СКР , обыски , Школа
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