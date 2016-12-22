СКР начал поиск кураторов задержанного за изготовление бомбы школьника

Следствие допускает, что московского подростка, арестованного за изготовление взрывного устройства, подтолкнули к противоправным действиям — восьмиклассник время от времени испытывал самодельные бомбы в безлюдном месте

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве в качестве одной из рабочих рассматривают версию, что у задержанного в Москве подростка, у которого изъяли взрывное устройство и которому перед взрывом в управлении ФСБ по Архангельской области звонил предполагаемый террорист, были взрослые кураторы. Об этом РБК рассказали источник в СКР и собеседник, знакомый с ходом расследования.

У школьника из Тушино изъяли компьютер и записи

2 ноября сотрудники отдела полиции по району Южное Тушино совместно с работниками уголовного розыска и оперативниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России при участии специалистов управления ФСБ по Москве и Московской области задержали четырнадцатилетнего К., учащегося школы № 1571, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства. Силовики приехали к подростку после того, как обнаружили переписку между ним и студентом, устроившим теракт в здании УФСБ по Архангельской области. Позднее Пресненский районный суд отправил К. под стражу до 2 декабря.

«Взрывное устройство и компоненты для его производства были обнаружены в комнате подростка, — сообщил РБК источник в полиции. — Молодой человек не скрывал предметы, которые у него обнаружили, он хранил их в шкафу в своей комнате». Школьник проживает вместе с матерью на улице Свободы. «Женщина работает бухгалтером, с отцом К. они находятся в разводе», — говорит источник. У подростка изъяли ноутбук, флеш-карты, блокноты с записями, добавили в полиции.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой). Уголовная ответственность по инкриминируемым статьям (до 12 лет лишения свободы) наступает с 14 лет.

Следствие допросило участников группы во «ВКонтакте»

Следователь определил круг общения К., в который входили участники группы в соцсети «ВКонтакте», в которой состоял К., рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. «Общение в этой группе имело экстремистскую риторику, и сейчас следствие пытается установить, был ли в группе куратор, который подталкивал подростков к противоправным действиям», — сообщил собеседник, знакомый с ходом расследования. Участники группы называли себя анархо-коммунистами. «Об этом многие из них сообщили во время допросов», — добавил он.

Все допрошенные, их было шесть человек, проходят по делу как свидетели, отметил собеседник. «Подростки готовились к «Русскому маршу», — отметил источник. В своих первых показаниях, данных в день, когда у К. обнаружили взрывное устройство, он также сообщил о своих планах пойти на «Русский марш». «На вопрос, собирался ли он там привести в действие взрывное устройство, К. ничего не ответил», — рассказал он. Другие свидетели по этому делу сообщили, что «просто хотели подраться с участниками марша».

​Ежегодное шествие «Русский марш» прошло 4 ноября в Люблино. Сторонники националистических движений прошли по Люблинской улице и по улице Перерва и провели митинг у памятника Солдату Отечества.

Следователь не установил имена всех участников интернет-группы, но уже известно, что некоторые из них имели влияние в сообществе и призывали других участников к незаконным действиям, утверждает собеседник, знакомый с ходом расследования. ​«Из показаний К. ясно, что он испытывал другие взрывные устройства на пустыре в одном из спальных районов города», — рассказал источник.

Также следствие допросило директора школы № 1571 Марину Варгамян — она охарактеризовала К. с положительной стороны. В материалах дела говорится, что особых нареканий к нему не было, добавил источник.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России с просьбой прокомментировать ход расследования.