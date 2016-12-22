НАК сообщил детали взрыва в Управлении ФСБ в Архангельске

По данным Национального антитеррористического комитета, мужчина, устроивший взрыв, скончался от ранений

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Три человека, получившие ранения при взрыве в Архангельске, являются сотрудниками областного управления ФСБ. Об этом РБК сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Там также рассказали детали произошедшего. По данным НАК, взрыв произошел в 8:52 (время совпадает с московским).

«По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках», — заявили в комитете, добавив, что сам подозреваемый получил ранения, несовместимые с жизнью.

Пресс-секретарь УФСБ по Архангельской области Елизавета Семушина уточнила агентству «РИА Новости», что погибший не был сотрудником ведомства.

Видео: Телеканал РБК

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что «сработало неустановленное взрывное устройство», уточнив, что это произошло внутри здания ФСБ. Личность погибшего и тип взрывного устройства сейчас устанавливаются, добавил чиновник.

О взрыве уже проинформирован президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается расследования, исполнителей этого взрыва, наверное, эта информация будет по линии Федеральной службы безопасности представлена. Президенту доложено, безусловно», — сказал Песков.