НАК сообщил детали взрыва в Управлении ФСБ в Архангельске

Три человека, получившие ранения при взрыве в Архангельске, являются сотрудниками областного управления ФСБ. Об этом РБК сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Там также рассказали детали произошедшего. По данным НАК, взрыв произошел в 8:52 (время совпадает с московским).
«По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках», — заявили в комитете, добавив, что сам подозреваемый получил ранения, несовместимые с жизнью.
Пресс-секретарь УФСБ по Архангельской области Елизавета Семушина уточнила агентству «РИА Новости», что погибший не был сотрудником ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.
Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что «сработало неустановленное взрывное устройство», уточнив, что это произошло внутри здания ФСБ. Личность погибшего и тип взрывного устройства сейчас устанавливаются, добавил чиновник.
О взрыве уже проинформирован президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Что касается расследования, исполнителей этого взрыва, наверное, эта информация будет по линии Федеральной службы безопасности представлена. Президенту доложено, безусловно», — сказал Песков.