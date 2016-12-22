В Люблино прошел «Русский марш»

В Москве в районе Люблино завершилось ежегодное шествие «Русский марш». Об этом сообщает «РИА Новости». Число участников не называется.

По данным агентства, мероприятие прошло без происшествий. В марше приняли участие сторонники националистических движений. Шествие прошло по улицам Перерва и Люблинская и закончилось около памятника Солдату Отечества, где был организован митинг. За порядком на акции следили полицейские, сотрудники Росгвардии и народные дружинники.

Один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Карасев сообщил, что его задержали «во время сбора» на мероприятие, передает «Интерфакс». По его словам, его повезли в отделение полиции. О причинах задержания он не сообщил. В МВД пока не подтвердили эту информацию.

Позднее член оргкомитета Владимир Басманов заявил, что всего во время шествия были задержаны еще пять человек, в том числе два организатора. Он пояснил ТАСС, что речь идет о Никите Зайцеве и Павле Лебедянском.

Басманов также рассказал, что на акции было запрещено демонстрировать символику комитета «Нация и свобода». Кроме того, в марше не могли участвовать несовершеннолетние, рассказал Басманов.

В столичном главке МВД РБК сообщили, что у них пока нет информации о задержаниях.