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В Люблино прошел «Русский марш»
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В Люблино прошел «Русский марш»
Общество, 17:26
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В Люблино прошел «Русский марш»

В Москве в районе Люблино завершилось ежегодное шествие «Русский марш». Об этом сообщает «РИА Новости». Число участников не называется.

По данным агентства, мероприятие прошло без происшествий. В марше приняли участие сторонники националистических движений. Шествие прошло по улицам Перерва и Люблинская и закончилось около памятника Солдату Отечества, где был организован митинг. За порядком на акции следили полицейские, сотрудники Росгвардии и народные дружинники.

Один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Карасев сообщил, что его задержали «во время сбора» на мероприятие, передает «Интерфакс». По его словам, его повезли в отделение полиции. О причинах задержания он не сообщил. В МВД пока не подтвердили эту информацию.

Позднее член оргкомитета Владимир Басманов заявил, что всего во время шествия были задержаны еще пять человек, в том числе два организатора. Он пояснил ТАСС, что речь идет о Никите Зайцеве и Павле Лебедянском.

Басманов также рассказал, что на акции было запрещено демонстрировать символику комитета «Нация и свобода». Кроме того, в марше не могли участвовать несовершеннолетние, рассказал Басманов.

В столичном главке МВД РБК сообщили, что у них пока нет информации о задержаниях.

На юго-востоке Москвы состоялся «Русский марш». Фоторепортаж Еще 7 фото
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Организаторы «Русского марша» в заявке в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы полагали, что на шествие в Люблино придут 6 тыс. человек.

Акция «Русский марш» проводится каждый год 4 ноября, в День народного единства. В 2017 году она прошла по улице Перерва, в ней приняли участие 200 человек. По данным МВД, эта акция прошла без происшествий. По словам лидера Партии националистов Ивана Белецкого, сотрудники правоохранительных органов задержали в начале акции около 50 человек. Также еще одна акция прошла на северо-западе Москвы, в которой участвовали 200 человек.

Теги: «Русский марш» , Шествие , акция
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