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В Москве у знакомого с «архангельским террористом» подростка нашли бомбу
Общество, 18:35
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В Москве у знакомого с «архангельским террористом» подростка нашли бомбу
В Москве у подростка найдена бомба, его опрашивают следователи. Выйти на него помогла переписка студента, взорвавшего здание УФСБ в Архангельске 30 октября
Фото: Ирина Скалина / ТАСС

В Москве задержан подросток, общавшийся с совершившим теракт в Архангельске молодым человеком, в его квартире найдена бомба. Об этом сообщает источник ТАСС и подтвердил собеседник РБК в МВД.

Источник РБК в центральном аппарате МВД сообщил, что ученик одной из московских школ был задержан после того, как оперативники изучили переписку подростка, устроившего теракт в здании УФСБ по Архангельской области. Задержанного опрашивает следователь в присутствии сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних. ​Тот же источник подтверждает обнаружение компонентов взрывного устройства в квартире подростка.

Собеседник РБК уточнил, что подростки познакомились через соцсети, где обсуждали технологии производства взрывных устройств.

Источник также говорит о найденной дома у подростка бомбе. «У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что к ним такой информации не поступало.

Взрыв в здании регионального управления ФСБ произошел утром в среду, 31 октября. 17-летний молодой человек, студент местного политехнического техникума, зашел в приемную УФСБ и достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Юноша погиб во время взрыва, пострадали трое сотрудников ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Расследованием будет заниматься центральный аппарат СК.

Бабушка взорвавшегося в архангельском УФСБ студента рассказала об обысках
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Бабушка погибшего подростка рассказала, что он увлекался историей. Говоря о его взглядах, она сообщила, что молодой человек не хотел идти в армию, чтобы «не защищать богатых, которые в офшорах деньги держат и приватизируют народное богатство». По данным «Коммерсанта», молодой человек придерживался анархистских взглядов и состоял в чатах для общения с единомышленниками. В одном из них он за семь минут до взрыва сообщил о готовящемся теракте. Своим мотивом он назвал то, что «в ФСБ пытают» людей и фабрикуют уголовные дела».

Видео: РБК

Авторы: Георгий Тадтаев, Дмитрий Серков, Валерий Романов.
Теги: Архангельск , бомба
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