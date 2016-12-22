В Москве завели дела на знакомого с «архангельским террористом» подростка

Столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовные дела против подростка, общавшегося с совершившим теракт в Архангельске молодым человеком. Об этом рассказал РБК источник в полиции, информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД.
Дела завели по ст. 223 (незаконное изготовление оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). «У подростка изъяли ноутбук, флеш-карты, телефоны, блокноты с рукописной продукцией», — отметил источник.
По словам собеседников РБК, 2 ноября около 13:30 в отдел полиции по району Южное Тушино поступило сообщение от сотрудников ФСБ о том, что около 10:00 в жилом доме на улице Свободы был задержан несовершеннолетний подросток, ученик 8-го класса.
В квартире по месту проживания подростка работали сотрудники управления «Э» (по противодействию экстремизму) МВД, взрывотехники ФСБ, а также сотрудники службы по защите конституционного строя ФСБ, рассказал источник в полиции. «Молодой человек и его мать были доставлены в отдел полиции для дачи показаний», — отметил собеседник РБК.произошел утром 31 октября. В приемную УФСБ пришел 17-летний студент местного политехнического техникума, достал из сумки самодельное взрывное устройство и привел его в действие. Молодой человек погиб на месте, пострадали трое силовиков. СК возбудили уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Расследованием займется центральный аппарат СК.