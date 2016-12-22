Суд арестовал общавшегося с «архангельским террористом» подростка

Пресненский районный суд в Москве арестовал подростка, который общался с совершившим теракт в здании управления ФСБ в Архангельске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы в отношении подозреваемого Кузьминкина К.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря 2018 года», — сказали в пресс-службе.

В суде также отметили, что отказали в удовлетворении ходатайств прокурора, защитника, законного представителя несовершеннолетнего и самого подозреваемого об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

31 октября 17-летний молодой человек устроил взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. В результате три сотрудника УФСБ получили ранения, а сам подросток погиб. Следственный комитет возбудил дело по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Общавшегося с погибшим молодым человеком подростка из Москвы задержали 2 ноября. В его квартире обнаружили бомбу. Против него возбудили дела по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).