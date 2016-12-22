На юго-востоке Москвы состоялся «Русский марш». Фоторепортаж

В районе Люблино на юго-востоке столицы прошло шествие «Русский марш». Акцию в День народного единства 4 ноября ежегодно проводят националисты. Участники шествия проследовали по улицам Перерва и Люблинская. Завершилась акция митингом у памятника Солдату Отечества. В оргкомитете «Русского марша» агентству «Интерфакс» прежде сообщили, что на шествии были задержаны шесть человек, в том числе двое организаторов (среди них Дмитрий Карасев). Полиция не допустила на акцию людей, у которых была символика националистического объединения комитет «Нация и Свобода», а также всех несовершеннолетних, указали в оргкомитете. РБК в главном управлении МВД по Москве при этом заявили, что пока информации о задержаниях у полиции нет.