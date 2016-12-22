4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя

На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных МВД

Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин

Хоккейная лига ОАЭ попросит включить одну из команд в КХЛ

Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ в Архангельске

Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ

Вино, раскройся: вводный курс по винной культуре

Что изменится в российском законодательстве в ноябре

«Победа» сообщила о сбоях онлайн-регистрации рейсов из Мюнхена

В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России

Курс евро на 1 ноября

EUR ЦБ: 74,42 (-0,37)

Курс доллара на 1 ноября

USD ЦБ: 65,6 (-0,18)

Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни

«Росатом» запросил 200 млрд руб. на реакторы на быстрых нейтронах

«Роскосмос» назвал дату запуска к МКС следующего после аварии «Союза»

СК признал терактом взрыв в управлении ФСБ в Архангельске

Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет

5 книг на русском, которые помогли открыть бизнес в Швеции

Верховный суд признал незаконным арест основателя «Смотра.ру»

«Роснефть» обвинила независимые АЗС в провокациях

ФСБ изъяла оружие по делу о мошенничестве сотрудников Россельхозбанка

Серджо Момо – РБК: «Три самостоятельных бренда — это вызов самому себе»

Кремль прокомментировал решение КС Ингушетии по закону о границе с Чечней

В Кремле усомнились в данных HRW о домашнем насилии в России

Аудитория Facebook увеличилась на 10%: акции подорожали

Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день

В здании дипмиссии Ватикана в Риме нашли человеческие кости

Шмаков заявил о манипуляциях после слов Топилина о росте зарплат

«Энергомаш» передал четыре двигателя компаниям из США

Общая сумма возможных потерь клиентов «Кэшбери» выросла в три раза