Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ в Архангельске

Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области, его опубликовал телеканал РБК.
О взрыве рядом со зданием управления ФСБ в Архангельске стало известно утром 31 октября. Здание было эвакуировано. Позднее губернатор региона Игорь Орлов уточнил, что взрыв произошел внутри управления ФСБ, в результате погиб один человек, ранены были еще трое.
По сведениям Национального антитеррористического комитета (НАК), погибшим оказался мужчина, инициировавший взрыв. В НАК уточнили, что неустановленный предмет взорвался в руках у человека, вошедшего в здание, когда он вытащил его из сумки.
Следственный комитет назвал произошедшее терактом. По данным ведомства, самодельную бомбу взорвал 17-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).