Путин поручил создать комиссию после ЧП на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
О том, что произошло на мосту, Путину доложили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщил Песков. На место выехали главы МЧС и Минтранса, добавил он.
Песков отметил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.
Утром 8 октября местные власти сообщили, что на Крымском мосту загорелись железнодорожные цистерны. Движение по нему было перекрыто. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту подорвали грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Взрывом зацепило железнодорожные цистерны, которые проходили по соседней части моста. Арка над судоходной частью не повреждена, сообщали власти.
В произошедшем виновны «украинские вандалы», которые «дотянулись своими окровавленными руками», заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов. Он призвал к «полному разгрому киевских наркоманов и авантюристов», предупредив, что без этого на полуострове не будет возможна спокойная жизнь. «Тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем», — добавил Константинов.
После взрыва и пожара власти прорабатывают запуск паромной переправы наряду со всеми другими возможностями организации въезда и выезда с территории полуострова. Паромное сообщение планируется запустить уже сегодня, 8 октября, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем обращении.
«Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — добавил Аксенов.