Путин поручил создать комиссию после ЧП на Крымском мосту

На место происшествия по поручению Путина вылетели главы Минтранса и МЧС, сроки ремонта Крымского поста пока не известны, рассказал Песков. По данным НАК, пожар вызван подрывом грузовика, обрушились два автомобильных пролета

Video

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О том, что произошло на мосту, Путину доложили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщил Песков. На место выехали главы МЧС и Минтранса, добавил он.

Песков отметил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.

Утром 8 октября местные власти сообщили, что на Крымском мосту загорелись железнодорожные цистерны. Движение по нему было перекрыто. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту подорвали грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Взрывом зацепило железнодорожные цистерны, которые проходили по соседней части моста. Арка над судоходной частью не повреждена, сообщали власти.

В произошедшем виновны «украинские вандалы», которые «дотянулись своими окровавленными руками», заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов. Он призвал к «полному разгрому киевских наркоманов и авантюристов», предупредив, что без этого на полуострове не будет возможна спокойная жизнь. «Тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем», — добавил Константинов.

Читайте на РБК Pro Pro Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Статьи Pro Почему зеленая экономика сделает Китай мировым гегемоном Почему зеленая экономика сделает Китай мировым гегемоном Статьи Pro Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Статьи Pro x The Economist Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Прогнозы Pro Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Инструкции Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании Статьи Pro Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов Статьи

После взрыва и пожара власти прорабатывают запуск паромной переправы наряду со всеми другими возможностями организации въезда и выезда с территории полуострова. Паромное сообщение планируется запустить уже сегодня, 8 октября, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем обращении.

«Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — добавил Аксенов.