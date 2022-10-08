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Путин поручил создать комиссию после ЧП на Крымском мосту

Кремль: Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту
На место происшествия по поручению Путина вылетели главы Минтранса и МЧС, сроки ремонта Крымского поста пока не известны, рассказал Песков. По данным НАК, пожар вызван подрывом грузовика, обрушились два автомобильных пролета

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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О том, что произошло на мосту, Путину доложили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщил Песков. На место выехали главы МЧС и Минтранса, добавил он.

Песков отметил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.

Утром 8 октября местные власти сообщили, что на Крымском мосту загорелись железнодорожные цистерны. Движение по нему было перекрыто. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту подорвали грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Взрывом зацепило железнодорожные цистерны, которые проходили по соседней части моста. Арка над судоходной частью не повреждена, сообщали власти.

В произошедшем виновны «украинские вандалы», которые «дотянулись своими окровавленными руками», заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов. Он призвал к «полному разгрому киевских наркоманов и авантюристов», предупредив, что без этого на полуострове не будет возможна спокойная жизнь. «Тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем», — добавил Константинов.

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После взрыва и пожара власти прорабатывают запуск паромной переправы наряду со всеми другими возможностями организации въезда и выезда с территории полуострова. Паромное сообщение планируется запустить уже сегодня, 8 октября, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем обращении.

«Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — добавил Аксенов.

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Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Крымский мост взрыв Пожар Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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