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Власти подготовят паромную переправу из-за пожара на Крымском мосту
Глава Минтранса Крыма: власти запускают паромную переправу из-за пожара на Крымском мосту
Прорабатываются все возможные альтернативные варианты въезда и выезда на территорию Крыма, в том числе — организация паромной переправы, заявил временно исполняющий обязанности главы республиканского Минтранса Николай Лукашенко.
«В настоящее время данная работа [запуск паромов] ведется», — сказал он.
Движение по железнодорожной и автомобильной частям моста ограничено, добавил ТАСС Лукашенко.
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