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Власти закрыли движение по Крымскому мосту из-за загоревшейся цистерны

КЖД: на Крымском мосту загорелась цистерна в хвосте поезда, ведутся аварийные работы
Пока рано говорить о причинах и последствиях возгорания цистерны на Крымском мосту, однако судоходные арки не повреждены, сообщили в руководстве республики. Власти Крыма проведут работы по запуску паромной переправы

На автомобильной и железнодорожной частях Крымского моста ограничено движение. Об этом заявил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», — сказал Лукашенко.

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ЧП на Крымском мосту началось с топливной цистерны в хвосте грузового поезда, локомотив уже вывели на станцию в Керчи, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД).

«В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание», — говорится в сообщении. Причины пока устанавливаются, ведутся аварийные работы, добавили в КЖД.

Власти Крыма готовят к запуску паромную переправу, заявил Николай Лукашенко.

«Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», — сказал он, призвав временно отложить поездки в сторону моста.

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Возгорание не вызвало повреждений судоходных арок, подчеркнул советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его данным, на подъездах к Крымскому мосту разворачивают пункты обогрева и питания для водителей, пожар тушат.

«О причинах и последствиях говорить рано», — отметил Крючков, подчеркнув, что «появилось много вражеских фейков и вбросов».

При этом из-за пожара не стали приостанавливать судоходство в Керченском проливе, рассказали агентству в Росморречфлоте. Однако автомобильное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС.

В июле в социальных сетях распространилась видеозапись с вильным задымлением в районе Крымского моста, глава республики Сергей Аксенов объяснил тогда произошедшее учениями, проводимыми правоохранительными ведомствами. «Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — заверил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Крымский мост Пожар КЖД Крымская железная дорога Керченский пролив
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