Общество , 08 июл, 14:13
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Способная достроить «Северный поток-2» баржа вошла в воды Дании
Баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», вошла в территориальные воды Дании. Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking.
По данным последнего, судно 7 июля покинуло территориальные воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.
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