Способная достроить «Северный поток-2» баржа вошла в воды Дании

Фото: Nord Stream 2

Баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», вошла в территориальные воды Дании. Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking.

По данным последнего, судно 7 июля покинуло территориальные воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.

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