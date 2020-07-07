Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 13:39
Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное Общество, 21:09 «Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России Спорт, 21:05 СМИ назвали новое руководство телеканала «Матч ТВ» Спорт, 21:02 Журналистку Бекбулатову отпустили после допроса Общество, 21:02 Защита попросила не арестовывать Сафронова по делу о госизмене Общество, 20:51 Ксению Собчак задержали на Лубянке Общество, 20:40 Власти Москвы рекомендовали свернуть летние веранды из-за непогоды Общество, 20:36 Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии Общество, 20:29 В аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал D Общество, 20:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля Общество, 20:20 Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы Общество, 20:17 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 20:15 МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав Общество, 20:06 Глава ВОЗ фразой «мы явно не достигли пика» описал ситуацию с пандемией Общество, 19:57
Общество ,  
0 

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии

Фото: Stine Jacobsen / Reuters
Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла из порта Германии после того, как Дания смягчила требование к способным достроить трубопровод судам. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и My Ship Tracking.

7 июля судно покинуло немецкий порт Мукран.

Меркель выступила за достройку «Северного потока-2» на фоне санкций США
Политика
Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Датское энергетическое агентство 6 июля сообщило, что трубоукладочные суда с якорным позиционированием могут быть задействованы в строительстве газопровода в территориальных водах Дании, удовлетворив таким образом запрос Nord Stream 2 AG.

Как сообщили в Nord Stream 2 AG, судно с якорным позиционированием — эта система позволяет судну удерживать позицию при помощи якорей — успешно применялось в ходе сооружения датского участка «Северного потока» и участка газопровода в водах Германии.

Разрешение датской стороны позволяет использовать баржу «Фортуна», имеющую 12-точечную якорную систему позиционирования.

Материал дополняется

 

Теги: Северный поток 2, баржа
Материалы по теме
Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку-2» атакой на экономику Европы
Экономика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter