Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии
Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла из порта Германии после того, как Дания смягчила требование к способным достроить трубопровод судам. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и My Ship Tracking.
7 июля судно покинуло немецкий порт Мукран.
Датское энергетическое агентство 6 июля сообщило, что трубоукладочные суда с якорным позиционированием могут быть задействованы в строительстве газопровода в территориальных водах Дании, удовлетворив таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
Как сообщили в Nord Stream 2 AG, судно с якорным позиционированием — эта система позволяет судну удерживать позицию при помощи якорей — успешно применялось в ходе сооружения датского участка «Северного потока» и участка газопровода в водах Германии.
Разрешение датской стороны позволяет использовать баржу «Фортуна», имеющую 12-точечную якорную систему позиционирования.