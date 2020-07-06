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Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

Согласие Копенгагена позволит задействовать в сооружении трубопровода баржу «Фортуна»
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Фото: Bernd Wüstneck / DPA / ТАСС
Фото: Bernd Wüstneck / DPA / ТАСС

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В Копенгагене уточнили, что оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием категорически запрещено из-за требований экологов.

Система якорного позиционирования позволяет судну удерживать позицию при помощи якорей. Дания до сих пор разрешала использовать при строительстве трубопровода лишь трубоукладчики с динамической системой позиционирования (DPS). Последняя представляет собой интегрированную систему управления судна, включая подруливающие винты, которая позволяет судну без использования якорей и буксиров удерживать позицию и курс.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.

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Общество
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

«Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Мы продолжаем рассматривать различные варианты его завершения и в должное время сообщим о своих планах», — заявили в компании.

Разрешение Дании позволяет использовать для строительства баржу «Фортуна», которая имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. «Академик Черский» обладает системой DPS, которая и ранее соответствовала датским требованиям.

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.

В новой поправке сенаторы хотят расширить сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов «Северный поток-2» или «Турецкий поток», на суда, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются в том числе «подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб» и т.д.

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
Теги: Северный поток 2, Дания
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